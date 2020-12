Infrastructures : le Nouveau-Brunswick présente un budget d’immobilisations prudent

Ce budget, qui présente les fonds qui seront alloués aux projets d'infrastructures, s’élève à 673 millions de dollars, soit 73 millions de dollars de plus que l'an dernier.

Cependant, on est toujours loin du dernier budget du gouvernement libéral de Brian Gallant, qui dépassait les 800 millions de dollars.

Le gouvernement actuel estime que la situation économique, même si elle se redresse, est toujours incertaine en raison de la pandémie de COVID-19.

Même s’il aurait été facile d’augmenter considérablement nos dépenses en capital en ces temps incertains, je suis conscient que des décisions difficiles ont dû être prises , affirme le ministre des Finances, Ernie Steeves.

Pour l'essentiel, le budget est consacré à des projets déjà en cours, mais des fonds supplémentaires sont alloués à l'Éducation et aux routes.

Pour ce qui est de la Santé, les montants prévus sont plus élevés que ceux qui étaient avancés il y a un an, mais plus faibles que ce qui a été réellement dépensé durant cette année de pandémie.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de Michel Corriveau.