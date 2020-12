La saison de ski alpin est lancée à Bromont

Les amateurs de glisse étaient au rendez-vous, même si une seule piste était accessible et que le thermomètre affichait un facteur de refroidissement éolien de -16.

Le directeur du marketing de la montagne, Marc-André Meunier, explique que de nombreuses mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des clients et des employés en contexte de pandémie.

L’accès au chalet est limité uniquement d’un point de vue du refuge, on peut aller aux toilettes et après on ressort dehors. Dans les files d’attente, on respecte le deux mètres partout, et le couvre-visage est obligatoire en tout temps , mentionne-t-il.

Les mesures vont être quand même appliquées de manière très sévère , ajoute-t-il.

Il s’agit de la 25e station au Québec à ouvrir ses portes cette saison. Au total, les skieurs auront accès à 75 montagnes cet hiver.

Entre enthousiasme et incertitude

Yves Juneau, le président de l'Association des stations de ski du Québec, note toutefois que beaucoup d’incertitudes demeurent face aux mois à venir, alors que François Legault s’apprête à annoncer un renforcement des mesures sanitaires.

Je vous dirais que les skieurs s’inquiètent énormément. On fait face à un flot d’appels pour des remboursements , note-t-il.

On a bien hâte que le premier ministre clarifie la situation, car pour nous, les règles ont été bien établies : la pratique libre du ski à l’extérieur n’est pas un enjeu par rapport aux mesures sanitaires. Yves Juneau, le président Association des stations de ski du Québec

À la station Bromont, la direction va augmenter le nombre de remontées mécaniques en fonction au fil des jours. Le temps d'attente sera affiché à l'entrée du stationnement et sur le site internet de la montagne. L’accès demeure toutefois prioritaire pour les détenteurs d'abonnements de saison.

D’après les informations de Brigitte Marcoux