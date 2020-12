Des groupes environnementaux et des conseils de quartiers reviennent à la charge pour exiger une transformation plus ambitieuse de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain entre les rues Soumande et du Prince-Édouard.

Au mois d’octobre, la Ville de Québec a précisé son plan d’aménagement près des secteurs Lairet, Vieux-Limoilou, Saint-Sauveur et Saint-Roch. Elle propose entre autres d’augmenter les espaces pour piétons sur l’autoroute Laurentienne vers le centre-ville ainsi que sur le boulevard Wilfrid-Hamel.

La Ville souhaite aussi faire passer l’autoroute Laurentienne sous le boulevard Wilfrid-Hamel à partir d’un tunnel ou en construisant un pont d’étagement.

Ces efforts ne sont pas suffisants, selon le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, Accès transports viables et les conseils de quartier du secteur.

On conserve le même nombre de voies sur le boulevard urbain proposé. On ne corrige pas non plus cette autoroute qui coupe le quartier en deux et qui impose la voiture comme mode transport privilégié , martèle le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont, qui s’est déjà prononcé sur le sujet.

Le directeur général d’Accès transports viables, Étienne Grandmont (archives) Photo : Radio-Canada

Comme le boulevard Charest

Si les partenaires sortent publiquement aujourd’hui, c’est qu’ils savent que la Ville analyse présentement les mémoires reçus lors de la période de consultations publiques et qu’une vision finale du projet pourrait être adoptée au début de 2021.

Ils suggèrent un boulevard urbain dès la rue Soumande vers le centre-ville, avec moins de voies de circulations et plus d'espaces pour les piétons, cyclistes et pour le transport en commun. Ils donnent comme exemple l'aménagement du boulevard Charest près du centre-ville, ou encore du boulevard René-Lévesque.

Ils estiment aussi que des mesures d'atténuation devraient être instaurées pour réduire la vitesse des automobilistes en amont sur l'autoroute Laurentienne, mais aussi sur le boulevard Wilfrid-Hamel.

La proposition des groupes environnementaux et citoyens inclut également des aménagements urbains et paysagers pour aider à oublier la présence d'une autoroute dans ce secteur de la ville.

Invité à réagir à la proposition en conférence de presse mardi après-midi, le maire Régis Labeaume dit être bien au fait de la proposition.

Nous, on a fait des plans. Mais il faut se souvenir que c’est une voie qui appartient au ministère des Transports. Notre objectif n’est pas de diminuer le nombre d'automobiles qui empruntent l'autoroute, c'est plutôt d'éviter que ce soit une piste de course et éviter l'enclavement des quartiers , indique-t-il.

Avec ou sans le 3e lien?

Impossible de parler de l’aménagement de ce secteur de la Ville sans mentionner le projet de 3e lien entre Québec et Lévis, qui devrait aboutir près de la rue Soumande sur l’autoroute Laurentienne.

Même si le maire de Québec, Régis Labeaume, et les groupes environnementaux et citoyens croient fermement que le projet du pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne peut aller de l’avant avec ou sans le tunnel, reste que le ministère des Transports n’a pas encore dévoilé tous les détails de son projet.

Le directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, lui, est loin d’être un fervent défenseur du projet de 3e lien. Alexandre Turgeon estime que le niveau d’incertitude de ce projet promis par la CAQ en 2018 ne nuira pas au projet d’aménagement d’un pôle urbain près de l’autoroute Laurentienne.

Moi je pense qu’au gouvernement, ils devront avoir la sagesse de trouver un bon prétexte pour abandonner ce projet de 3e lien. En ce moment, la moins pire bonne nouvelle est qu’il y a des discussions pour que le tunnel sorte au nord de la rue Soumande, donc l’impact sur le centre-ville serait moins grand. Mais encore là, ce sont les gens de Lairet qui ne seront plus contents , fait valoir M. Turgeon.

Pour l’instant, le projet n’existe pas encore. On ne sait même pas où il va sortir et même dans la vision de la Ville sur Wilfrid-Hamel et Laurentienne, le 3e lien n’est pas mentionné. Étienne Grandmont d'Accès transports viables

Augmentation des coûts?

Pour peaufiner leurs visions, les groupes environnementaux et citoyens ont présenté des exemples de projets réalisés ailleurs et qu’ils jugent ambitieux.

Le projet de parc linéaire qui a remplacé l’ancienne autoroute Bonaventure à Montréal est un bon exemple, selon Étienne Grandmont d’Accès transports viables. Il y a là une bonne mixité pour l’utilisation des différents modes de transports et une belle intégration , affirme-t-il.

Ce projet a été réalisé à hauteur de 142 millions de dollars.

Les secteurs visés par le pôle Wilfrid-Hamel–Laurentienne Photo : Radio-Canada

De son côté, à cette étape du projet, la Ville de Québec n’a pas encore déterminé quelle part d’investissement elle devrait faire pour que l'aménagement Wilfrid-Hamel-Laurentienne voie le jour.

Si un projet plus ambitieux exigerait un plus grand investissement de la Ville et possiblement du ministère des Transports, Accès transports viables ne semblent pas inquiets que ça nuise à leur vision.

On le sait qu’en faisant le bon projet, il y aura des bénéfices encore plus grands , soutient Étienne Grandmont.

Il précise que le projet Bonaventure à Montréal a permis une réduction de 23 % de la circulation automobile dans ce secteur de la métropole.