Cette étude vise entre autres à permettre un assouplissement des mesures sanitaires jusqu'à la généralisation d'un vaccin, si les résultats sont concluants.

Le 12 décembre dernier, 1000 Barcelonais et Barcelonaises se sont réunis à l’entrée de la salle pour tenter de participer au concert expérimental . Après les tests de dépistages réalisés, 500 personnes ont été choisies aléatoirement pour assister à l’événement du club Apolo.

Les 500 autres personnes, qui n’ont pas participé au concert, serviront de point de comparaison à l'étude scientifique. On cherche à relever s’il y a pu y avoir une quelconque contamination à l'intérieur de la salle, malgré la réussite au test de dépistage.

En ce qui a trait aux autres mesures sanitaires, l’expérimentation n’a pas fait respecter la distanciation sociale, afin de se rapprocher des conditions réelles d’un concert.

Le virologue Boris Revollo, à l'origine des protocoles de l'étude, a affirmé à l’Associated Press qu'il ne s'agissait toutefois pas d'une fête , mais bien d'une étude scientifique .

Les participants et participantes ont dû porter un masque FFP2 et utiliser du gel hydroalcoolique. Ils et elles ont aussi dû passer le même test huit jours plus tard.

Organisée par la Fondation de Barcelone pour la lutte contre le sida et les maladies infectieuses, en collaboration avec le Festival de musique Primavera Sound, l'étude a reçu le feu vert des autorités régionales de la Catalogne.

Ces tests pourraient être utiles dans tous les types d'événements , a expliqué Boris Revollo à l’Associated Press. Des manifestations culturelles aux congrès d'affaires, en passant par les événements sportifs , a-t-il précisé.

S'il s'avérait efficace, le dispositif permettrait en effet d'envisager une reprise plus importante des activités, alors que plus de 25 000 spectacles auraient été annulés en raison de la pandémie, entraînant plus de 120 millions d'euros en perte de revenus selon une association représentant les salles de concert en Espagne.