Des écoles du Nouveau-Brunswick annulent encore une fois le bal de finissants

Dans un message envoyé aux parents mardi, la direction des écoles Mathieu-Martin de Dieppe et l’Odyssée de Moncton expliquent qu’il y aura une remise de diplômes semblable à celle du printemps dernier, mais que la tenue du traditionnel bal est exclue.

Les enseignants ont accueillis les élèves sur un tapis rouge en septembre dernier à l'école L'Odyssée de Moncton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Effectivement en temps de pandémie, les rassemblements ne sont pas permis, donc organiser un bal ne sera pas possible , peut-on lire dans la même lettre envoyée aux parents des deux écoles.

Au Nouveau-Brunswick, la limite pour les rassemblements publics est de 50 personnes dans la phase jaune  (Nouvelle fenêtre) de rétablissement. Il est aussi exigé que la distanciation physique soit possible. La santé publique indique sur son site que le retour en phase verte sera possible seulement lorsque le vaccin contre la COVID-19 sera administré à un nombre assez grand de personnes pour assurer une immunité collective. Le premier ministre Justin Trudeau s’est donné comme objectif de vacciner l’ensemble de la population canadienne d'ici septembre 2021.

La direction a donc voulu aviser les jeunes plus tôt que tard pour éviter les déceptions et permettre aux familles de prévoir des célébrations plus intimes.

Du côté du District scolaire francophone Nord-Est, on indique ne pas avoir eu écho d’écoles qui auraient déjà pris cette décision.