COVID-19 : 7 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Ce bilan est deux fois moins élevé que celui de lundi, où 14 nouveaux cas ont été rapportés.

Le nombre d’hospitalisations a cependant augmenté avec quatre personnes actuellement hospitalisées pour la COVID-19, soit deux de plus que lundi.

La région cumule 1126 cas depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre, 132 cas sont encore actifs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 82 cas

Rivière-du-Loup : 211 cas (+1)

Témiscouata : 70 cas (+1)

Les Basques : 19 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 459 cas (+3)

La Mitis : 54 cas

La Matanie : 195 cas

La Matapédia : 31 cas

À déterminer : 5 cas

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique qu’il y a 30 nouvelles guérisons dans la région, pour un total de 970 personnes considérées guéries.

La situation est par ailleurs stable au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane depuis vendredi dernier. En tout, 19 résidents et 13 travailleurs y ont été déclarés positifs à la maladie. Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée compte huit décès liés à la COVID-19 parmi ses résidents.

Le Bas-Saint-Laurent déplore 24 décès depuis le début de la pandémie.

Au Québec, 1741 nouveaux cas d'infection ont été rapportés au cours des dernières 24 heures ainsi que 39 nouveaux décès.