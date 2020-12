Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke victime d’un rançongiciel

On ne se méfie pas toujours lorsqu’on reçoit une cinquantaine, soixantaine de courriels par jour. On s’est aperçu qu’un courriel ne s’ouvrait pas , relate-t-elle.

Pendant la fin de semaine, des employés qui étaient au Musée pour gérer sa boutique ont remarqué que certains dossiers auxquels ils tentaient d'accéder étaient chiffrés.

Lundi soir, l'établissement a dû fermer tout son réseau informatique, car de plus en plus de dossiers devenaient inaccessibles.

Mme Bélanger indique être surprise par l’attaque.

Habituellement, ce sont des données à haute valeur personnelle ou commerciale que les criminels ciblent , note-t-elle.

Au Musée de la nature et des sciences, on a des informations sur nos collections et nos projets en cours, mais rien qui puisse demander une rançon , ajoute-t-elle. Elle confirme qu'aucune information des membres du Musée n’a été compromise.

Des mois de travail

Mme Bélanger indique toutefois que des mois, voire plus d’un an de travail pourraient être perdus si le Musée ne retrouve pas l’accès à ses dossiers. Le gestionnaire de réseau de l’établissement a travaillé toute la nuit pour tenter de les récupérer lundi.

L’établissement effectue des sauvegardes régulières de ses fichiers, mais ne sait pas encore s’il sera en mesure de les utiliser.

On est un peu tannés , soupire-t-elle en rappelant que le Musée a déjà eu une année difficile en raison de la pandémie.

Les criminels n’ont toujours pas précisé le montant de leur rançon, mais Mme Bélanger indique qu’elle ne cédera pas à leurs demandes.