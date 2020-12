COVID-19 : Deux décès de plus au CHSLD de la Petite Nation

Lundi, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais avait aussi fait état de 2 décès au CLSCCentre local de services communautaires et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Petite-Nation.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux signale trente-quatre infections supplémentaires dans la région. L’Outaouais franchit ainsi la barre des 4000 cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie.

La MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, où est situé le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Petite Nation, basculera en zone rouge à compter de jeudi.

Dans l’ensemble du Québec, 1741 cas et 7 décès sont recensés. Le premier ministre du Québec confirmera d’ailleurs à 17 h la fermeture des commerces non essentiels après Noël.

13 cas de plus à Ottawa

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) enregistre 13 nouveaux cas de coronavirus. Au total, 9118 personnes ont contracté le virus dans la capitale nationale. Maintenant 364 cas sont actifs.

Un décès supplémentaire est aussi rapporté, portant le nombre total de morts à 387.

Les hospitalisations sont stables à Ottawa alors que 23 personnes sont hospitalisées et que deux patients se retrouvent dans une unité de soins intensifs.

La vaccination contre la COVID-19 s’est entamée mardi matin à l’hôpital d’Ottawa. Jo-Anne Miner est la première personne à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech dans la capitale nationale.

Plus de 2000 nouveaux cas en Ontario

L’Ontario connaît un sommet de nouveaux cas de coronavirus mardi. La province indique que c’est en partie lié à un changement dans la compilation des données.

Les autorités de santé rapportent 2275 nouvelles infections et 20 morts.

La province précise toutefois que le nombre de cas est anormalement élevé notamment en raison de la nouvelle façon dont les données sont compilées.

Le précédent record du plus de cas en une journée était de 1983 infections et remontait au 10 décembre.