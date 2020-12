Recherches en cours pour retrouver des pêcheurs disparus dans la baie de Fundy

Les autorités mènent une opération de recherche et sauvetage dans la baie de Fundy après avoir reçu un signal de détresse d’un bateau de pêche au large de Digby, en Nouvelle-Écosse.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax précise que le signal a été reçu tôt mardi matin, à 5 h 51 et qu'il provenait non loin de Delaps Cove.

Les Forces armées canadiennes ont déployé un hélicoptère Cormorant et un avion Hercules, et la Garde côtière canadienne a dépêché deux navires pour effectuer des recherches. Des conditions météorologiques défavorables nuisent à leurs efforts.

Les secours aériens ont aperçu des débris sur la mer vers 8 h 22, indique le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage.

Deux radeaux de sauvetage se sont échoués sur la côte, mais il n’y avait personne à bord, selon le capitaine de corvette Brian Owens, du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage.

Il ne peut préciser la nature des débris aperçus en mer.

Les autorités savent de quel bateau il est question, mais elles attendent d’informer les familles des pêcheurs avant de l’identifier publiquement.

Les recherches vont se poursuivre durant la soirée et jusqu'à ce que l'on juge d’avoir fait tout ce qui est possible pour retrouver ces personnes, explique Brian Owens.

Les autorités, ajoute M. Owens, ont demandé aux autres pêcheurs et aux autres bateaux dans la région de garder l'œil ouvert.

Les pêcheurs de pétoncle de la région participent aux recherches, indique le président de leur association, Alain d'Entremont. Selon lui, les débris aperçus mardi matin se trouvaient dans le même secteur que la dernière position connue de la balise de détresse.

Une église offre son aide aux premiers répondants

L’église unie de Hillsburn, près de Delaps Cove, s’est préparée à accueillir de premiers répondants, selon une de ses membres, Angela Burnie. Elle dit qu’il y a déjà du café et du thé pour eux et qu’il y aura aussi de la nourriture. Ils pourront se réchauffer et utiliser les toilettes en cas de besoin.

Mme Burnie explique qu’elle se sent elle-même un peu dépassée par les événements. Le temps est venteux et froid et il est désolant d’apprendre que des recherches du genre sont en cours dans les environs, dit-elle.

Elle ajoute que sa communauté espère un heureux dénouement.