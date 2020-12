Deuxième confinement : des commerçants retiennent leur souffle

Alors que le gouvernement s'apprête à déclarer un deuxième confinement pour les Québécois, des commerçants craignent des pertes financières et s'inquiètent du sort de leurs employés si les fermetures sont prolongées au-delà du 11 janvier.

Devant la flambée des cas, le premier ministre du Québec François Legault confirmera à 17 h que les commerces non essentiels devront selon toute vraisemblance fermer leurs portes entre le 25 décembre et le 11 janvier.

On demande à M. Legault de nous faire confiance , indique Lili Fortin, présidente des boutiques de vêtements Tristan qui comptent une quarantaine de succursales au Canada, dont plusieurs au Québec.

Chiffres à l'appui, les détaillants québécois ont démontré que les centres commerciaux ne sont pas des lieux d'éclosion pour le COVID. On a un bulletin presque parfait , ajoute la présidente.

Une deuxième fermeture imposée, et dans le mois de décembre pour les détaillants, ça serait un autre coup très dur. C'est le mois le plus important de notre année , notamment sur l'écoulement de l'inventaire, selon Lili Fortin

On va trouver une manière de survivre. Il faut. Deux coups de suite comme ça, c'est dur, on va perdre des plumes, c'est certain. Lili Fortin, présidente des boutiques de vêtements Tristan

Emplois et incertitude

À Québec, la copropriétaire du magasin Benjo, Valérie Hamel dit comprendre la situation, mais aurait aimé des mesures plus sévères pour éviter l'achalandage en magasin plutôt qu'une fermeture complète.

Si l'achalandage est inférieur aux années précédentes, elle considère qu'il est trop important dans la situation actuelle. J'encourage à acheter en ligne. Je souhaite que les gens restent chez soi pour faire leur achat. Les gens ont besoin de sortir et viennent quand même en magasin , souvent en famille, constate la copropriétaire.

Les fermetures amènent aussi des défis de ressources humaines, particulièrement dans un contexte où l'avenir est incertain.

Au niveau de mes employés qui ont été là pour moi dans les dernières semaines, je trouve ça triste de devoir mettre fin à des emplois. Valérie Hamel, copropriétaire du magasin Benjo

Qui est en mesure de dire actuellement que le 11 janvier, ils ne nous prolongeront pas la fermeture parce que les cas de COVID vont encore augmenter, parce que certaines personnes n'auront pas respecté les règles au niveau des rassemblements familiaux , questionne la femme d'affaires.

On vise à trouver des projets pour essayer de faire travailler tout le monde , ajoute Frédérique Goulet, copropriétaire de Denis Musique, à Québec. On va s'adapter. On ne sait pas ce qu'il va arriver [après les deux semaines] .

Avec les informations d'Hadi Hassin