La pandémie pousse les écoles à T.-N.-L. à embrasser les technologies

Sam Paterson, qui enseigne à l’école d’immersion Brookside Intermediate, à Portugal Cove-St Philip’s, sait bien que beaucoup d’outils interactif, comme la suite Google Workspace, les Labos créatifs et le jeu vidéo Minecraft, existaient bien avant la pandémie.

Mais souvent, les enseignants hésitaient à les utiliser ou n’avaient pas les compétences numériques requises.

Le plus important impact de la pandémie, à mon avis, est que j’ai plus de collègues qui utilisent ces technologies pendant leurs cours. C’est en partie un défi générationnel, mais c’est aussi qu’on n’avait pas le soutien et la formation dont on avait besoin. Sam Paterson, enseignant

C’était comme si on demandait à un mécanicien de réparer une voiture électrique sans lui donner une formation , souligne-t-il.

Minecraft comme outil pédagogique

Cette année, quand les écoles ont fermé leurs portes, l’apprentissage est soudainement devenu virtuel.

Sam Paterson explique que l’utilisation des outils numériques est devenue cruciale pour tous les enseignants, et les districts scolaires ont encouragé leurs employés à adopter de plus en plus de stratégies modernes.

M. Paterson, qui enseigne une cohorte d’élèves de 5e et de 6e année, croit fermement que l’adoption des nouvelles technologies commence à révolutionner le fonctionnement des écoles.

Sam Peterson est enseignant à l'école Brookside Intermediate, à Portugal Cove-St Philip's (T.-N.-L.) Photo : Gracieuseté - Sam Paterson

Depuis le début de l'année scolaire, ses élèves utilisent plusieurs logiciels, dont Minecraf, un jeu vidéo transformé en outil pédagogiqu, pendant leurs cours de mathématiques, de sciences, d’histoire et de codage.

Les élèves se connectent et naviguent dans un univers immersif où ils peuvent visiter les pyramides d’Égypte, rebâtir une scène de bataille ou participer à un concours de codage.

Imaginons que j’essaie d’enseigner les solides, les liquides et les gaz. Ils se branchent et se promènent dans un monde où ils peuvent comparer les molécules et voir, "OK, ça, c’est un solide parce que c’est plus dense, ça, c’est liquide parce que c’est moins dense" , explique-t-il.

Avec Minecraft, les élèves de M. Paterson ont déjà construit une copie virtuelle de l’édifice de l’école Brookside. Ils ont mesuré les murs des salles de classe, étudié des photos de l’extérieur et de l’intérieur de l’école, et ils ont travaillé ensemble pour ériger la structure.

On trouve que ça leur donne un endroit et une façon d’apprendre qui leur permet d’acquérir des compétences en collaboration et en communication, et un esprit critique , indique-t-il. C’est vraiment notre objectif à l’école, de les encourager à travailler et de les aider à développer de nouvelles compétences.

Une source de motivation qui doit servir un objectif

M. Paterson ajoute que ses élèves connaissent déjà certains des outils numériques qu'il utilise, dont Minecraft.

Je connais 12 élèves dans ma classe où, quand je dis "Minecraft", ils sont là, ils travaillent fort. On fait les maths pendant deux heures, mais quand je dis "Minecraft", il n’y a pas de problème. Sam Paterson, enseignant

L’enseignant croit que les outils numériques peuvent être très efficaces, mais prévient qu’il faut les utiliser correctement. Il ajoute aussi qu’il peut être plus facile d’incorporer des outils comme Minecraft dans les plans d’apprentissage pour les élèves au primaire.