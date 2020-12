Le cap des 100 décès est dépassé en Estrie

Trois de ces décès proviennent du Centre d’hébergement Villa-Bonheur, à Granby, qui est aux prises avec une importante éclosion depuis plusieurs semaines.

18 personnes y sont déjà décédées depuis le début de la pandémie, et plus de 160 de ses employés et résidents ont contracté le virus. Les deux autres décès annoncés mardi ont été rapportés par le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de la MRC-de-Coaticook et la résidence Haut-Bois, à Sherbrooke.

Au total, ce sont 102 estriens qui ont perdu la vie en raison de la COVID depuis mars.

Les régions les plus touchées par les nouveaux cas restent Sherbrooke, avec 40 infections, et la Haute-Yamaska, qui en compte 15.

38 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2 sont aux soins intensifs. 6205 personnes ont reçu des diagnostics positifs depuis mars dans la région, et l’Estrie compte 1033 cas actifs.