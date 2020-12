Ambulance NB refuse d’accorder un congé aux employés invités à la vaccination

Les travailleurs de la santé faisant partie des groupes prioritaires ont reçu une invitation par courriel le 11 décembre pour participer à la première clinique de vaccination de la province, les 19 et 20 décembre à Miramichi.

Ils devaient donner leur consentement avant le 15 décembre, les places étant offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi .

Pas de congé pour un employé inscrit à la vaccination

Un travailleur paramédical qui s'est confié à Radio-Canada raconte avoir réussi à décrocher l'un des rares rendez-vous disponibles.

Dans la même journée [après avoir reçu l'invitation], j’ai répondu oui, pour avoir l’opportunité de me faire vacciner le plus rapidement possible , dit-il, sous le couvert de l'anonymat.

Il a obtenu la confirmation de ses deux rendez-vous lundi. Le premier était prévu pour cette fin de semaine et le deuxième, trois semaines plus tard, le vaccin Pfizer-BioNTech devant être administré à trois semaines d'intervalle.

Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech du Nouveau-Brunswick seront entreposées à l'hôpital de Miramichi. Photo : Reuters

Ça s’est fait quand même assez rapidement. J’étais soulagé de pouvoir passer à une autre étape. En étant vacciné, on a un peu moins de stress, on est un peu moins à risque , confie-t-il.

Mais quelques heures plus tard, Medavie/Ambulance Nouveau-Brunswick a avisé son personnel par courriel qu’elle n’est pas en mesure de libérer les employés inscrits à l’horaire les 19 ou le 20 décembre 2020 pour leur permettre de se faire vacciner aux dates prévues .

Notre employeur nous conseillait fortement de nous faire vacciner et au moment où on reçoit les dates pour les vaccins, notre employeur nous dit carrément non, on ne peut pas vous libérer. Donc on remet à plus tard une solution qui pourrait nous aider à faire notre travail. Travailleur paramédical anonyme

Contraire aux normes, selon le syndicat

Selon le syndicat, l’employeur devrait au minimum tenter de trouver une solution de rechange pour accommoder les employés, comme c'est normalement le cas lors de rendez-vous médicaux.

En temps normal, quand on a des rendez-vous importants, l’employeur essaie au moins de trouver une solution, de remplacer les gens qui doivent avoir un rendez-vous médical et le vaccin c’est la même chose , indique Yannick Mongeau, représentant syndical d’Ambulance NB.

C’est problématique pour les membres, car on veut qu’ils aient le vaccin. C’est nous qui sommes à la porte d’entrée pour plusieurs vers les hôpitaux et les familles. Yannick Mongeau, représentant syndical d’Ambulance NB

De nouvelles cliniques en janvier

Medavie/Ambulance NB invite les travailleurs admissibles au vaccin qui sont à l'horaire cette fin de semaine à patienter jusqu’en janvier, moment à partir duquel de nouvelles cliniques de vaccination devraient être organisées.

Ambulance NB dit que les employés qui se rendent à Miramichi seront payés lors de leur déplacement, qu’ils pourront louer un véhicule ou obtenir un remboursement pour le kilométrage et qu’ils auront droit à un remboursement de repas ainsi qu’à une heure de travail supplémentaire. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le travailleur anonyme avec s'est entretenue Radio-Canada fait valoir que l'attente représente un certain risque pour les travailleurs de la région d'Edmundston, présentement en phase orange. Il ajoute qu'encore beaucoup d'incertitude pèse sur cette deuxième ronde de vaccination.

Combien de nouveaux cas va-t-il y avoir d'ici ce temps-là? Combien de paramédicaux vont être hors service parce qu'ils ont été en contact avec des patients positifs? Plus on attend, plus il y a des risques que les gens l'attrapent [la COVID-19] , souligne-t-il.

Le Réseau de santé Vitalité confirme de son côté que ses employés inscrits à la vaccination auront droit à un congé payé, même s'ils sont à l'horaire.

Radio-Canada a tenté d'obtenir les commentaires d'Ambulance NB, mais n'a reçu aucune réponse au moment d'écrire ces lignes.