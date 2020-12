Nouvelles restrictions en Saskatchewan :  trop peu et trop tard, selon le NPD

Par voie de communiqué envoyé lundi en fin d’après-midi, le chef néo-démocrate, Ryan Meili, déplore le fait que les restrictions pour les commerces, les forçant à réduire leur capacité d’accueil, n'entreront en vigueur que le 25 décembre.

Il estime que les mesures pour les commerçants arriveront au moment où elles auront le moins d’effet sur la propagation du virus , en raison de l’achalandage potentiel du temps des Fêtes.

Ce qui a été annoncé [lundi] aurait pu être mis en œuvre depuis des semaines, alors qu’un [confinement de type] "court-circuit" ciblé aurait pu avoir un effet tangible sur la propagation de la COVID-19 dans nos collectivités. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

M. Meili ajoute que l’approche du gouvernement et le fait qu'il n’ait pas resserré les restrictions plus tôt ont mené à des mesures de confinement qui sont à la fois plus sévères et moins efficaces .

Le chef néo-démocrate ajoute que les mesures sanitaires qui sont entrées en vigueur le 27 novembre sont un échec de la part du gouvernement.

Questionné à ce sujet par une journaliste lors de la conférence de presse de lundi, le premier ministre Scott Moe dit qu’il ne regrette pas de ne pas avoir imposé ces restrictions plus tôt. Il ajoute que le gouvernement a répondu, selon lui, à la situation de manière ambitieuse .

Le premier ministre souligne que les mesures en place depuis la fin du mois de novembre ont permis d’aplatir la courbe, mais pas suffisamment pour faire diminuer de façon importante le nombre de nouveaux cas de COVID-19.