Les femmes surchargées par les tâches parentales pendant la pandémie

Parmi les femmes sondées, 64 % estiment qu'elles sont responsables d’enseigner à domicile ou d’aider les enfants à faire leurs devoirs, par rapport à 19 % des hommes.

Chez les hommes interrogés, 46 % confirment que l’enseignement à domicile est surtout la responsabilité de leur partenaire.

Pendant la pandémie, les femmes disent qu'elles assument principalement les tâches parentales, y compris l'éducation à la maison, et il est important de souligner que l'éducation à la maison représente une responsabilité supplémentaire directement liée à la fermeture des écoles pendant la pandémie , a déclaré Karine Leclerc, analyste pour le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada et autrice de l'étude.

Cela peut imposer un fardeau continu sur les parents, en particulier les mères. Karine Leclerc, analyste pour le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion de Statistique Canada

Une contribution surestimée

La majorité des femmes et des hommes ont déclaré partager également les activités de loisir avec leurs enfants.

Mais pour ce qui est des autres tâches parentales, notamment rester à la maison avec les enfants et les amener et les chercher à l'école, la plupart des femmes ont déclaré qu’elles accomplissent seules ces tâches.

Pourtant, la majorité des hommes ont mentionné que ces tâches étaient partagées également avec leur partenaire.

Cette disparité dans les réponses ne surprend pas l’analyste de Statistique Canada. A priori, on peut penser qu’il y a un problème avec l’enquête, mais d’autres études montrent que les hommes ont tendance à surestimer leur contribution , explique Karine Leclerc.

Des conséquences professionnelles

Le rapport indique que la répartition des tâches parentales pourrait également être influencée par le statut professionnel et le lieu de travail.

Les hommes qui n'ont pas d'emploi ou qui travaillent à la maison ont déclaré jouer un rôle plus important dans les jeux avec les enfants, leur mise au lit et l'éducation à la maison, bien que ce soit encore beaucoup moins que les femmes, qu’elles travaillent à la maison ou à l’extérieur.

La répartition inégale des tâches familiales non rémunérées n’est pas sans effet; [...] car elle a des répercussions directes sur la participation des femmes au marché du travail, le temps passé au travail, les salaires et la qualité de l’emploi, ainsi que les facteurs de stress pour la santé physique et mentale , écrit Mme Leclerc dans son rapport.

Katherine O'Neill, directrice générale du YWCA d'Edmonton, dit ne pas être surprise par ces conclusions.

Nous savions, avant la pandémie, que les femmes assumaient souvent beaucoup plus de tâches parentales à la maison. [ ]. Il n’est pas étonnant que les disparités augmentent avec l’enseignement à domicile et le manque de services de garde d'enfants , a déclaré Mme O'Neill.

Elle a ajouté que c'est la raison pour laquelle le YWCA a lancé un cri d'alarme pour alerter l’opinion sur la façon dont les femmes sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie.

Le résultat final est que nous voyons beaucoup de femmes quitter le marché du travail. C'est trop, c'est trop difficile! Katherine O'Neill, directrice générale du YWCA d'Edmonton

Katherine O'Neill a demandé aux employeurs de veiller à ce qu'au moins la moitié des membres des organismes chargés des prises de décisions soient des femmes. Elle pense qu'ils obtiendront de bien meilleurs résultats si les prises de décisions incluent des femmes.

Elle propose aussi des actions concrètes, comme augmenter le nombre de garderies et permettre aux femmes d’être plus flexibles dans leurs horaires.