Coupable de meurtre, Marc-Étienne Côté veut un arrêt des procédures

L'avocate de la défense, Me Mélissa Gagnon, avait annoncé son intention de déposer cette requête post-verdict immédiatement après que le jury eut laissé tomber sa décision le 2 décembre.

Dans le document de 18 pages déposé en cour, elle plaide que l'accusé n'a pas eu droit à une défense pleine et entière parce que, selon elle, les policiers auraient bâclé leur enquête dans la nuit et les jours suivants le meurtre du 20 novembre 2016.

La requête a été déposée par l'avocate de Marc-Étienne Côté, Me Mélissa Gagnon. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

L'avocate constate d'abord que la preuve de la Couronne repose essentiellement sur un seul témoin oculaire, Dave Buissière, un ami de la victime présent sur les lieux lorsque des coups de feu ont été tirés vers 3 h du matin.

Elle reproche aux policiers d'avoir eu une vision en tunnel en ne faisant aucun prélèvement sur les vêtements de ce témoin qui avait aussi du sang sur les mains. Elle déplore que ce dernier n'ait jamais été considéré comme suspect et que les enquêteurs n'aient jamais utilisé une parade d'identification valable pour identifier Marc-Étienne Côté.

Dans sa requête, la défense prétend qu'un sergent et un lieutenant de la police de Saguenay ont subi des blâmes ou des sanctions pour des fautes graves.

Selon Me Mélissa Gagnon, les agents auraient dû ordonner des recherches immédiates pour retrouver Israël Gauthier-Nepton, dont le corps n'a été retracé qu'à 9 h 30 par un voisin. Le document leur reproche de ne pas avoir mis en place un périmètre de sécurité devant le logement de Steeve Marquis, sur la rue du Vieux-Pont à Jonquière, et de ne pas avoir perquisitionné ce domicile où Marc-Étienne Côté avait consommé drogue et alcool dans la soirée précédant le meurtre. L'arme du crime n'a d’ailleurs jamais été retrouvée.

La défense identifie aussi au moins six témoins qui ont entendu des coups de feu et qui n'ont jamais signé de déclaration.

Le meurtre est le crime le plus grave du Code criminel, devant une enquête bâclée, le requérant se retrouve dans une situation équivalente à un fardeau de prouver son innocence. extrait de la requête en arrêt des procédures

La requête en arrêt des procédures post-verdict sera plaidée devant le juge Carl Thibeault de la Cour supérieure en janvier. Une requête similaire avait été rejetée en septembre, avant la tenue du procès devant jury. Me Mélissa Gagnon plaide que de nouveaux éléments entendus lors des témoignages l'amènent à revenir à la charge pour défendre son client.

La direction de la police de Saguenay n'a pas voulu commenter les allégations de la défense ni confirmer les mesures disciplinaires intentées contre ses deux officiers.