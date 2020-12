Vidéotron lance avec Samsung la technologie 5G à Montréal

Vidéotron affirme qu’une fois sa mise en place complétée, la 5G permettra de transmettre des données jusqu’à 20 fois plus rapidement que les réseaux actuels, de connecter sans faille environ 1 million d’appareils par kilomètre carré et de rendre presque nulle la latence, soit le temps total de transmission aller-retour entre l’appareil et le serveur sur le réseau.

La filiale de Québecor promet aussi un déploiement de la technologie qui ouvrira un monde de possibilités, au travail comme à la maison. La 5G devrait aussi stimuler la compétitivité des entreprises.

Quant au géant Samsung, il est déjà associé à l’implantation de la 5G aux États-Unis, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Jeff Jo, président et chef de la direction de Samsung Canada, indique que la collaboration de l'entreprise avec Vidéotron dans la mise en place de son réseau 5G est une première implantation de la compagnie en sol canadien.