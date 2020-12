Justin Trudeau fait le point sur la situation de la COVID-19

Le premier ministre canadien Justin Trudeau fera le point sur l’épidémie de COVID-19 au pays et sur la vaste opération de vaccination qui s’est mise en branle lundi lors d’une conférence de presse qui aura lieu à 11 h 30 à Ottawa.

Il sera accompagné pour l’occasion de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand et des responsables de l’Agence canadienne de la santé publique (ASPC), les Dr Theresa Tam et Howard Njoo.

Le responsable de la logistique de l’opération de vaccination, le major général Dany Fortin, sera aussi présent pour l’occasion.

M. Trudeau annoncera que le Canada s'est entendu avec Moderna de manière à ce qu'il puisse recevoir son vaccin dans les 48 heures qui suivront son approbation par Santé Canada.

Lundi, de premiers citoyens canadiens ont reçu le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer-BioNTech à Québec, Montréal et Toronto.

Au Québec, ce sont les résidents des CHSLD et les membres du personnel qui se font vacciner en premier; en Ontario, ce sont les employés des foyers de soins de longue durée qui ont priorité.

La campagne de vaccination a aussi débuté à Ottawa mardi matin et de premiers vaccins doivent également être offerts plus tard aujourd'hui en Colombie-Britannique.

Les autres provinces procéderont à de premières inoculations au cours des prochains jours.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 471 000 Canadiens ont contracté la COVID-19, mais 381 000 en sont rétablis. Plus de 13 500 personnes y ont cependant succombé et au moins 76 000 cas sont toujours actifs à l’heure actuelle.

Le Québec, l’Ontario et l’Alberta sont les provinces les plus touchées, mais la situation est également sérieuse en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba. La semaine dernière, le Canada recensait en moyenne 6500 nouveaux cas de la maladie chaque jour.

Plus de détails à venir.