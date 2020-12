Victimes d'agressions sexuelles : le rapport du Comité d'experts bien accueilli à Québec

Les quatre députées membres du Comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale estiment que ce rapport « étoffé et novateur » est un pas important pour restaurer la confiance des victimes envers le système de justice.

La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, la députée libérale Isabelle Melançon et ses deux consoeurs solidaire et péquiste Christine Labrie et Véronique Hivon, qui forment le Comité transpartisan, ont applaudi d'une seule voix, mardi, le rapport du comité d'experts chargé par Québec de se pencher sur le traitement des plaintes d'agression sexuelle et de violence conjugale.

Les personnes victimes d'agression sexuelle se tournent peu ou certainement pas assez vers le système de justice. Les agressions sexuelles constituent l'un des crimes contre la personne les moins dénoncés à la police, soit de l'ordre d'environ 5 %. Elizabeth Corte, co-présidente du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale

Formé en mars 2019, le Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale a été mis sur pied par la ministre de la Justice de l'époque, Sonia LeBel, en réponse aux récriminations des victimes envers le système de justice dans la foulée du mouvement de dénonciation #MoiAussi.

Dans le document, les experts formulent 190 recommandations pour mieux adapter le système judiciaire et extrajudiciaire au traitement des plaintes d'agressions sexuelles et physiques, dont voici un bref aperçu :

Instaurer un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale;

Offrir aux victimes un accès à des conseils juridiques gratuits dès la dénonciation;

Offrir aux victimes l'accompagnement d'un intervenant stable, qu’elles choisissent ou non de dénoncer le crime ou de judiciariser leur situation, comprenant une rencontre avant toute dénonciation formelle à la police;

Offrir un accompagnement psychosocial/judiciaire conforme aux valeurs culturelles des Autochtones;

Assurer un soutien et une information continue aux victimes à toutes les étapes du processus judiciaire;

Accompagner et soutenir les victimes à l’étape de l’exécution de la peine;

Agir de manière préventive et développer une offre de services de qualité pour les auteurs de violence;

Assurer la cohérence des décisions de justice criminelles, familiales ou en protection de la jeunesse entre elles, notamment en créant un poste de coordonnateur judiciaire;

Développer des formations spécialisées pour les intervenants médicaux et psychosociaux/judiciaires, les policiers, les avocats, les procureurs et les juges en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

(Extrait d'un communiqué conjoint du gouvernement et des trois partis d'opposition)

Nous avions promis aux victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale que nous poserions des gestes concrets afin qu’elles puissent obtenir l’aide et le soutien qu’elles méritent, rappelle la ministre Isabelle Charest. Les recommandations déposées aujourd’hui sont un premier geste en ce sens.

Tout en saluant le travail accompli par les experts, les députées membres du Comité transpartisan s'engagent pour leur part à se mettre rapidement en action afin de concrétiser ces 190 recommandations qui visent à mieux adapter le système judiciaire à la réalité des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

Comme élues, notre devoir est de nous assurer que les recommandations du rapport se traduisent par des actions concrètes, qui auront un réel impact sur la vie des personnes touchées par ces crimes, qui sont majoritairement des femmes. Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine

La satisfaction quant au travail du Comité d'experts coprésidé par l'ex-juge en chef de la Cour du Québec Elizabeth Corte et la chercheuse et professeure de droit Julie Desrosiers est également partagée par les membres de l'opposition qui forment le Comité transpartisan, notamment la libérale Isabelle Melançon, pour qui des changements de pratiques et une réorganisation majeure s'imposaient autant dans le système judiciaire que dans les services d'aide offerts aux victimes.

C’est un chantier que nous entreprenons dès maintenant, parce que l’actualité nous rappelle trop souvent à quel point c’est urgent. Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole en matière de condition féminine

Pour Véronique Hivon, porte-parole péquiste en matière de justice, le dépôt de ce rapport est une étape importante qui suscitera l'espoir , espère-t-elle.

Je me réjouis particulièrement que la mise en place d’un tribunal spécialisé, une réforme à laquelle je crois profondément, soit retenue par le Comité, explique Mme Hivon. Il s’agit d’un puissant moyen d’adapter le système de justice à la réalité si particulière, par son caractère intime et complexe, des victimes de violences sexuelles et conjugales.

Fortes du travail du Comité d’experts, de notre collaboration et de nos convictions, mes collègues et moi allons agir pour nous assurer que ça change réellement , conclut Mme Hivon.

Composition du Comité d'experts

Le Comité d'experts formé en mars 2019 est composé de la juge en chef de la Cour du Québec (2009-2016), Elizabeth Corte, de la fonctionnaire émérite en matière d’agressions sexuelles et de violence conjugale, Hélène Cadrin, de l’enquêteur spécialisé en matière d’agressions sexuelles et directeur adjoint des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec (SQ), Sylvain Guertin, de la procureure au DPCP, Éliane Beaulieu, de la chercheure et professeure titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval Julie Desrosiers, d’une membre des Courageuses , Patricia Tulasne, ainsi que plusieurs intervenants de centres d’aide aux victimes et de groupes de défense des droits des victimes.

Les hommes et les Autochtones victimes d’agressions sexuelles disposent chacun d’un représentant au sein du comité-conseil.