COVID-19 : un record de 2275 nouveaux cas en Ontario

Santé publique Ontario confirme 2275 nouvelles infections et 20 morts, mardi.

Le gouvernement ontarien précise toutefois que le nombre de cas est anormalement élevé en partie à cause d'un changement dans la compilation des données.

Le bilan de mardi inclut en effet les cas relevés jusqu'à 13 h la veille, alors que la collecte des données s'arrêtait à 10 h 30 par le passé. Ça entraîne une hausse ponctuelle des cas, compte tenu des 2,5 heures ajoutées , explique Alexandra Hilkene, attachée de presse de la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Cela dit, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, avait indiqué lundi qu'il ne serait pas surpris de voir le nombre quotidien de cas surpasser la barre des 2000 cette semaine.

Des 2275 cas confirmés mardi, Toronto en compte 711; la région de Peel, 586; Windsor-Essex, 185 et la région de York, 154.

Parmi les autres régions les plus touchées mardi, on trouve : Hamilton (+99), Durham (+92), Waterloo (+71), Halton (+65), Niagara (+65) et Simcoe Muskoka (+55). Ottawa a un bilan négatif (-9), mardi, en raison de doublons identifiés dans les données passées, explique la province.

Le nombre total de cas de COVID-19 en Ontario depuis le début de la pandémie grimpe à 144 396.

Quant au bilan des décès, il se chiffre à 3992 avec les 20 morts de plus, mardi.

Il y a 1810 nouvelles guérisons.

319 cas de plus dans les écoles

La santé publique recense 319 infections de plus en milieu scolaire, mardi.

Près de 85 % de ces cas touchent des élèves.

Au total, 913 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit près de 19 % des écoles de la province.

Vingt écoles sont actuellement fermées.

Baisse du dépistage

Moins de 39 600 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est bien inférieur à l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Vaccination

La ministre Elliott et le premier ministre Doug Ford doivent faire le point mardi après-midi sur la campagne provinciale de vaccination contre la COVID-19.

Un groupe d'employés d'un centre de soins de longue durée de Toronto ont été les premiers à être immunisés en Ontario, lundi. La vaccination débute à Ottawa, mardi.

La chef de l'opposition officielle, la néo-démocrate Andrea Horwath, accuse le premier ministre Ford de « s'asseoir » sur des milliards de dollars en fonds non dépensés, qui devraient servir selon elle à l'embauche de personnel dans les foyers pour aînés et à la réduction de la taille des classes, notamment.

L'explosion des cas de COVID-19 en Ontario aujourd'hui est la plus grosse sonnette d'alarme à retentir jusqu'à maintenant pour nous prévenir que c'est un plan dangereux de simplement attendre le vaccin. Andrea Horwath, chef du NPD

Plus de détails à venir