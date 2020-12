Avez-vous choisi votre liste de 20 contacts étroits?

En phase jaune, les rassemblements intérieurs de 20 personnes sont autorisés, mais chaque ménage est tenu d’établir une liste de 20 contacts et de s’y tenir.

Selon la santé publique, il doit s'agir des mêmes 20 personnes par foyer.

La liste des 20 personnes peut contenir des parents et des amis. Photo : Radio-Canada

Chaque membre d’un ménage ne peut pas avoir sa propre liste. Par exemple, pour une famille de deux adultes et deux enfants, la liste inclura ces quatre personnes, auxquelles on peut ajouter les grands-parents, les membres de la famille élargie et les amis des parents et/ou des enfants.

Mais deux ménages différents peuvent avoir des listes différentes. Par exemple, vous n’êtes pas obligés d’avoir la même liste de 20 personnes que vos grands-parents.

Personnes à inclure dans sa liste : soi-même et les membres de son ménage

Famille et amis proches

Toute personne avec qui vous passez du temps sans porter de masque Personnes qu’on peut exclure de sa liste : les collègues de travail et les camarades de classe avec qui vous ne socialisez pas en dehors du bureau ou de l’école

Les contacts des personnes sur votre liste qui ne sont pas dans votre ménage

Une fois cette liste établie, elle ne devrait plus bouger, c’est-à-dire qu’on ne peut pas avoir des contacts avec 20 nouvelles personnes chaque jour.

La santé publique estime que cette liste pourrait aider les autorités à effectuer la recherche de contacts étroits en cas d’exposition à la COVID-19.