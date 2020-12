Une star d'Instagram et un avocat sont nommés comme complices de Peter Nygard

Deux femmes qui prétendent que Peter Nygard les a violées alors qu'elles étaient adolescentes poursuivent en justice Suelyn Medeiros, la soi-disant « recruteuse » et « meilleure petite amie » du magnat de la mode, ainsi que l'agent et l'agence qui la représentent.

Les accusations sont portées dans deux poursuites judiciaires distinctes déposées aux États-Unis, dans lesquelles les femmes allèguent que les mis en cause ont conspiré pour fournir à Nygard un bassin régulier de victimes .

Le premier dossier a été déposé à Miami par une femme de Floride, le 22 octobre. Elle affirme que Peter Nygard l'a violée en 2010 alors qu'elle avait 18 ans, et que la mannequin Instagram Suelyn Medeiros était en partie responsable de l'avoir attirée aux Bahamas.

La femme demande des dommages-intérêts en vertu de la loi fédérale américaine sur le trafic sexuel. Son identité est protégée et elle n'est connue que sous le nom de Jane Doe dans les documents judiciaires.

Un voyage payé pour les Bahamas

Jane Doe, qui a maintenant 29 ans, allègue que Suelyn Medeiros s'était liée d'amitié avec elle, puis l'avait attirée et forcée à se rendre dans l'enceinte privée de Peter Nygard aux Bahamas. Elle affirme que Suelyn Medeiros lui a alors dit qu'elle était obligée d'avoir des relations sexuelles avec Peter Nygard , selon les allégations décrites dans le dossier.

Les documents ajoutent que Jane Doe avait subi un préjudice physique, psychologique, financier et réputationnel . Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas affronter la vie de tous les jours à cause de cela parce que j'ai l'impression que tant de lumière et de bonheur m'ont été enlevés , a déclaré la victime présumée dans une interview à CBC.

En 2010, alors qu'elle avait 18 ans, elle a vu la mannequin dans un clip de Chris Brown et a décidé de lui envoyer un message via Twitter. À sa grande surprise, Suelyn Medeiros a répondu.

Elle explique que Suelyn Medeiros l'a suivie sur Twitter et que les deux ont commencé à parler. Puis un jour, la mannequin a invité l'adolescente à une fête qu'elle organisait à Miami, selon les documents judiciaires.

Peter Nygard et Suelyn Medeiros Photo : U.S. District Court for the Southern District of New York

Après la fête, la plaignante affirme que Suelyn Medeiros lui a demandée si elle voulait venir avec elle sur l'île privée d'un ami créateur de mode aux Bahamas pour un week-end de fête , selon les documents.

Elle dit : "On paie ton vol et c’est génial. Il y a des Jet ski, du parachute ascensionnel. C’est l’île privée d’un milliardaire!" Je me dis : "Génial, ça va être trop bien!" J’étais une gamine et je pensais que c’était comme ça que vivaient les célébrités et j’allais faire comme elles , dit la plaignante.

Ce n'est qu'à son arrivée sur l'île que la mannequin lui a dit pourquoi elle était vraiment là, dit-elle. Suelyn Medeiros a dit à Jane Doe qu'elle était tenue d'avoir des relations sexuelles avec Peter Nygard contre sa volonté, déclarant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter parce que les relations sexuelles avec Peter Nygard "n'étaient pas si mauvaises" et seraient "vraiment rapides et faciles" , affirment les documents judiciaires.

Peter Nygard aurait forcé la jeune fille de 18 ans à entrer dans sa chambre, lui aurait tenu les bras et l’aurait violée, poursuivent les documents. Le lendemain, le magnat de la mode lui aurait remis 500 $ américains comme paiement .

Les documents ajoutent aussi que Suelyn Medeiros a vécu dans l'enceinte de la Marina Del Ray de Nygard pendant au moins cinq ans, a reçu des sommes importantes, un salaire, des bijoux, de la chirurgie plastique, des injections de cellules souches et des voitures en échange du trafic de victimes, dont Jane Doe .

En août 2019, Suelyn Medeiros s'est rendue à Falcon Lake, au Manitoba, où elle a rencontré Peter Nygard pour limiter les dégâts, y compris en concoctant des mensonges selon lesquels Nygard a ordonné à Medeiros de prétendre à tort qu'elle était toujours avec lui pendant de longues périodes afin qu'elle puisse être son alibi , poursuit la plainte, ajoutant que Suelyn Medeiros s'est envolée pour Winnipeg en juin 2020 pour continuer à orchestrer le tissu de mensonges .

Suelyn Medeiros n'a pas déposé de défense. Dans un courriel adressé à CBC News, ses avocats Jayne Weintraub et Jonathan Etra ont déclaré : Mme Medeiros nie avec véhémence ces allégations fausses et salaces et attend avec impatience que le tribunal rejette ces allégations sans fondement .

Un agent et son agence de talents poursuivis

Le mois dernier, une Canadienne a déposé une plainte similaire à New York contre l'agent de talents Jonathan Baram et son agence Warren & Baram Management LLC.

L'identité de la femme est protégée et elle n'est appelée que Jane Doe dans les documents judiciaires déposés le 12 novembre.

Ceux-ci allèguent qu’en 2007, quand la femme avait 17 ans, elle a été attirée à New York sous prétexte qu'elle deviendrait mannequin et actrice, ce dont elle rêvait.

Sa première réunion d'affaires avec Jonathan Baram a eu lieu dans son appartement, où il lui a parlé d'un ami très important dans le secteur de la mode, Nygard , qu'il pouvait lui présenter.

Les documents judiciaires allèguent que Jonathan Baram a affirmé qu'il devait d'abord envoyer des photos nues de la femme à Peter Nygard et lui a demandé de se déshabiller pour une prochaine séance photo en bikini aux Bahamas .

Jonathan Baram a envoyé les photos nues à Peter Nygard et, une fois que ce dernier les a approuvées, a dit à Jane Doe qu'elle avait de la "chance" parce que le magnat de la mode voulait "la rencontrer" , précisent les documents.

Jonathan Baram vu ici avec Suelyn Medeiros. Photo : U.S. District Court for the Southern District of New York

Ils ajoutent ensuite que Jonathan Baram a emmené la jeune femme au penthouse de Peter Nygard à New York en sachant qu'elle serait violée. Les employés de l’agent de mannequinat et ceux de Peter Nygard auraient fait consommer de l'alcool à l'adolescente et les documents judiciaires allèguent que de la drogue avait été glissée dans certaines des boissons, lui faisant perdre conscience.

Jane Doe s'est finalement réveillée sur le ventre avec sa robe relevée sur sa taille et ses sous-vêtements enlevés , allèguent les documents, ajoutant que Peter Nygard l'a violée.

Les accusations ajoutent qu’une fois que la rencontre entre Peter Nygard et Jane Doe s’est terminée, Jonathan Baram l'a ramenée à son appartement pour dormir sur son canapé, mais elle s'est réveillée au milieu de la nuit, tripotée par Jonathan Baram.

Jonathan Baram prétend diriger une agence de talents pour les mannequins et les actrices, mais c'est un proxénète autoproclamé , est-il affirmé dans les documents judiciaires. Ces derniers comportent aussi une image que Jonathan Baram a postée sur sa page Myspace, sous-titrée proxénète hébreu .

Les documents poursuivent en disant que l'une des principales modèles de Baram, Suelyn Medeiros, est une ancienne petite amie et travailleuse du sexe de Peter Nygard .

Jonathan Baram dément

Je nie toutes ces accusations perverses et non prouvées contre moi dans cette poursuite civile , a déclaré Jonathan Baram dans un courriel à CBC.

Il a ajouté qu'il n'avait aucun lien avec Peter Nygard et ne l'avait rencontré que trois fois en 2007 aux Bahamas, deux fois lors de photos pour des magazines et une fois lorsque le magnat de la mode l'a emmené avec deux mannequins aux Bahamas pour assister à sa fête d'anniversaire.

Mes adversaires sont un cabinet d'avocats arrivistes qui essaie juste de se faire connaître en s’attaquant à Peter Nygard , a ajouté Jonathan Baram dans un courriel. Si c'était sérieux, j'aurais été arrêté pour ces horribles accusations.

Ce n’est pas la première fois que des allégations concernant des recruteurs et des complices sont portées contre Peter Nygard.

Cinquante-sept femmes ont intenté une action collective contre le magnat manitobain de la mode à New York, affirmant qu'il les avait agressées sexuellement. Certains cas remontent même à 1977.

Peter Nygard a toujours nié ces allégations et aucune d’entre elles n’a été prouvée devant un tribunal. L’homme d’affaires a toujours dit que ces allégations étaient des mensonges.

Selon des informations de CBC