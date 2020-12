Peter Nygard arrêté à Winnipeg

Des sources ont confirmé à CBC qu'il avait été arrêté lundi soir et qu'il était actuellement détenu au centre de détention provisoire de Winnipeg. La police de Winnipeg ne fait aucun commentaire.

Peter Nygard fait l'objet d'une enquête pour des allégations d'agressions sexuelles à Winnipeg, aux États-Unis et aux Bahamas. Le FBI a effectué une descente dans ses bureaux de New York et de Los Angeles au mois de février.

Au total, 57 femmes ont rejoint une action collective en justice, déposée à New York, accusant le magnat de la mode de viol, d’agression sexuelle et de trafic d’être humain.

Au nom des dizaines de survivantes d’abus depuis plusieurs décennies, nous sommes encouragés qu’une petite mesure de justice concernant Peter Nygard arrive enfin , a déclaré Greg Gutzler, qui est un avocat représentant les victimes qui poursuivent le Manitobain pour viol et agression sexuelle.

Nous sommes soulagés de savoir que certaines mesures seront très bientôt prises pour l'obliger à rendre des comptes, mais nous nous en voudrions de ne pas déclarer que cela aurait dû être fait il y a des décennies.

Peter Nygard est âgé de 79 ans. Dans le passé, ses entreprises de prêt-à-porter valaient des centaines de millions de dollars et il a souvent été classé parmi les Canadiens les plus riches.

Son empire incluait un palace immobilier aux Bahamas et des centres administratifs et de productions à Winnipeg, Toronto, Los Angeles et un siège social à New York.

Il a toujours nié les allégations contre lui et aucune d’entre elles n’a été prouvée devant un tribunal. Il a toujours qualifié ces allégations de mensonges.

Plus de détails à venir