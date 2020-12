La chanteuse et comédienne professionnelle de Québec Dominique Grenier aime le chant choral. Afin de pouvoir chanter durant la période des Fêtes, et ce, malgré la pandémie, elle a eu l’idée de créer sa propre chorale... en solo.

C’est dans l’idée de faire du bien. Ça fait des années que je chante Noël. Juste pour le plaisir, je me suis assise devant mon piano, et j'ai chanté des chants de Noël. Je me suis dit : "Je fais ça! Je m'enregistre en train de chanter, soprano, alto, ténor et basse, et je propose aux gens d'être une chorale chez eux, comme les petites chorales de Dickens qui se promènent de maison en maison pour aller chanter!" , explique Dominique Grenier.

Son spectacle d’une durée de 30 à 45 minutes se déroule à l’extérieur, en toute simplicité. L’artiste se produit munie d’un haut-parleur, d’un micro-casque et de ses partitions.

C'est surtout un élan du cœur! Dominique Grenier, comédienne et chanteuse

Quand on chante, il y a des fréquences qui se propagent, et ça, je trouve ça important que ce soit en connexion avec les gens .

Le spectacle «Je suis une chorale», en soirée Photo : Je suis une chorale / Simon Gosselin

Ce spectacle intimiste et ponctué d’humour est composé de chants religieux et profanes bien connus. Au passage, l’artiste y intègre tout de même quelques airs méconnus.

J’ai essayé de choisir des chansons que les gens connaissent et aussi des chants que je pourrais leur faire découvrir. La chanson Sleigh Bells, je l’ai découverte il y a plusieurs années, en 2005. J’avais vraiment envie de la faire, cette année. C’est inspiré d’une musique folklorique ukrainienne, et les paroles sont en anglais. Je l’adore!

Dominique Grenier, qui apprécie fortement les harmonies vocales, espère que les gens auront envie d’entonner en chœur les chants en sa compagnie. Comme ça, je ne serais pas... un solo! , ajoute-t-elle, avec un large sourire.