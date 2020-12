Gel d'impôt foncier à La Pocatière

Dans le cadre du budget adopté par le conseil municipal, lundi soir, le taux d'impôt foncier demeurera à 96 cents du 100 $ d’évaluation en 2021. Celui des immeubles non résidentiels restera également le même, soit 1,46 $ du 100 $ d’évaluation.

La Ville annonce toutefois une hausse de 30 $ par résidence pour tous les services afin d’équilibrer son budget.

La Pocatière attribue cette hausse des frais de service à l'augmentation des coûts pour le traitement des matières recyclables et la gestion des matières résiduelles.

Le budget global, en baisse d’environ 0,10 % en 2021, atteint 9 079 309 $.

Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, la Ville utilisera l’aide financière octroyée par le gouvernement provincial aux municipalités dans le contexte de la pandémie, ce qui représente un montant de 223 232 $ pour La Pocatière. Cette aide avait pour but d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des villes.

La Ville de La Pocatière pourra également compter une fois de plus sur les revenus en provenance des parcs éoliens, qui représentent un montant de 100 831 $.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, affirme qu’aucun investissement majeur n’est attendu pour la prochaine année.

Il dit avoir tenu à ne pas en mettre davantage sur les épaules de ses citoyens étant donné les circonstances.

C’est sûr et certain que la COVID-19 a eu un impact négatif chez nous. Il faut penser à tous les citoyens que la COVID-19 frappe de plein fouet, qui ont peut-être des dépenses inattendues. S'ils peuvent respirer un peu là-dessus et bien tant mieux !

Sylvain Hudon, maire de La Pocatière