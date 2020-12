Itinérance et logement abordable : Moncton fait appel à Fredericton et à Ottawa

Mme Arnold a publié une lettre dans les médias dans laquelle elle présente l’ampleur du problème et les initiatives de sa municipalité en la matière.

C’est un défi complexe et il n’y a pas de solution simple. Alors, j’ai voulu souligner toutes les choses que la Ville de Moncton fait pour améliorer la situation, mais c’est clair que le logement abordable est une grande partie de la solution, mais c’est absolument nécessaire que tous les paliers de gouvernement aident [à trouver] une solution , explique Dawn Arnold lors d’une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

« Il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous faisons, mais c’est absolument impossible pour nous de faire toutes les choses tout seuls », affirme la mairesse Dawn Arnold (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Les questions du logement social, de santé mentale et de toxicomanie sont de grandes sources d’inquiétude chez les résidents de Moncton, souligne la mairesse. Chaque jour, dit-elle dans sa lettre, des citoyens et des propriétaires d’entreprise réclament l’intervention du conseil municipal. Des gens s’inquiètent pour la sécurité publique, d’autres pour les sans-abris à l’approche de l’hiver.

La Municipalité a pris plusieurs mesures pour améliorer la sécurité publique, indique Dawn Arnold.

Nous avons la sécurité dans notre centre-ville [24 heures sur 24, sept jours sur sept]. Nous avons consacré un supplément de 200 000 $ à la sécurité et à la sûreté pour chacune des trois prochaines années. [...] Nous avons approuvé l’embauche de 13 nouveaux membres de la GRCGendarmerie royale du Canada en 2021 , précise Dawn Arnold.

Moncton a formulé un plan pour améliorer l’inclusion sociale. Nous avons une agente de l’inclusion sociale à temps plein et c’était la première dans notre province , souligne la mairesse.

Les autorités municipales apportent aussi leur appui en matière de logement abordable.

Nous avons fait des études de l’évaluation des besoins en logement, un plan de mise en oeuvre pour le logement abordable. Nous avons en fait augmenté l’investissement consacré aux organismes communautaires à but non lucratif. Ce sont les organismes qui aident les plus marginalisés dans notre collectivité. [C’est] une hausse de 60 % dans les cinq dernières années. C’est plus de 1,3 million de dollars , explique Dawn Arnold.

De plus, ajoute la mairesse, le conseil municipal a approuvé un investissement de 6 millions de dollars sur les trois prochaines années pour 125 logements abordables projetés dans la région par l’organisme Marée montante, à condition que les gouvernements provincial et fédéral appuient ce projet aussi.

C’est absolument nécessaire de faire cet investissement avec la province et le fédéral aussi. La Marée montante déposera une demande au gouvernement fédéral pour le financement parce qu’il a 500 millions de dollars pour la création rapide de logements. Alors, c’est juste possible avec tous les paliers , affirme Mme Arnold.