Laurentia ne doit pas voir le jour, implorent 90 professeurs de l'UL

Issus les plusieurs disciplines dont la médecine, le droit et l'éducation, les professeurs ont soumis leurs commentaires mardi à l'AEIC, dans l'espoir que le projet de terminal de conteneurs en eau profonde ne voie pas le jour.

S'appuyant sur le rapport préliminaire de l'AEIC déposé en novembre dernier, le groupe d'opposants juge évident que le projet Laurentia entraînera d'importantes externalités négatives environnementales, sanitaires et écosystémiques .

Ces impacts seront ressentis encore plus fortement par les résidents des quartiers voisins de l'Administration portuaire de Québec, qui font déjà face à plusieurs formes d'inégalités, indiquent les professeurs.

En effet, les résidents de la Basse-Ville et de Limoilou-Vanier comptent globalement moins d’années à vivre devant eux. La mortalité prématurée et la mortalité liée à la santé respiratoire y sont plus fréquentes.

Extrait du commentaire de 90 professeurs de l'Université Laval à l'AEIC