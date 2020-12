L'arrestation violente d'un ancien étudiant noir à la SFU est sous examen

L’Université Simon Fraser (SFU) dans le Grand Vancouver mène un examen externe d’une arrestation survenue le 11 décembre au cours duquel un ancien étudiant noir a subi une décharge de pistolet Taser et été aspergé au poivre de cayenne par un agent de la Gendarmerie royale du Canada.

L’arrestation soulève des questions importantes sur nos processus et nos protocoles , indique la présidente de l’Université, Joy Johnson.

Un tel incident est pénible pour de nombreux membres de notre communauté, en particulier pour ceux qui sont noirs ou autochtones , ajoute-t-elle.

Un cas de profilage racial, dit l'association étudiante

Des extraits vidéo publiés sur les réseaux sociaux montrent un agent de sécurité s'adresser à l'homme, lui ordonnant de quitter le bâtiment avec sa nourriture.

Dans un autre extrait, on voit un policier attraper l'homme et tenter de le menotter, alors que ce dernier se débat et demande à ce qu’on le laisse partir.

La présidente de l’association étudiante de la SFUUniversité Simon Fraser , Osob Mohamed, soutient que l’ancien étudiant a été arrêté alors qu'il tentait d'acheter de la nourriture à la cafétéria du campus. Elle condamne l'arrestation.

De manière alarmante, il ne s'agit pas d'un incident isolé, et des incidents de profilage racial comme celui-ci se sont déjà produits à plusieurs reprises sur le campus , écrit Mme Mohamed.

Accusations « d'agression contre un agent de la paix »

L'incident est cours d'examen, soutient la GRCGendarmerie royale du Canada de Burnaby.

Les agents de sécurité du campus ont appelé la GRCGendarmerie royale du Canada vers 21 h vendredi, alors qu’un homme refusait de quitter la salle à manger. Les agents ont fait valoir que l’homme enfreignait les règles de sécurité de l'Université pendant la pandémie puisqu'il n’était plus un étudiant de la SFUUniversité Simon Fraser .

L'accès aux bâtiments n'est accordé qu’aux membres de la communauté de la SFUUniversité Simon Fraser qui présentent une pièce d'identité scolaire.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , l’agent a utilisé des techniques d'intervention en cas de crise et des tentatives de désescalade verbale avec des demandes répétées, demandant à l'homme de quitter les lieux.

Refusant d'obtempérer, il s'est vu en état d'arrestation pour avoir causé des troubles.

Alors qu'il tentait de mettre l'homme en garde à vue, ce dernier a pris l'agent par le bras et un affrontement s'en est suivi et l'agent a déployé du [poivre de cayenne].

L'agent de la GRCGendarmerie royale du Canada a utilisé son pistolet à décharge électrique lorsqu'il s'est retrouvé dans « un étranglement », soutient le corps policier.

L'ancien étudiant a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures, selon la GRCGendarmerie royale du Canada , qui recommande des accusations de trouble et d'agression contre un agent de la paix.

L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique est indignée et préoccupée par l'arrestation . Sur la base de témoignages, l'ancien étudiant a été profilé, ciblé et une force excessive et inquiétante a été utilisée contre lui , dénonce sa présidente, Harsha Walia.

L'homme arrêté n'a pas souhaité commenter l'affaire. CBC/Radio-Canada n'a pas parlé aux témoins de l'arrestation.