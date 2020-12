Un nouveau guide pour savoir où marcher durant le temps des Fêtes

C'est ce que propose un tout nouveau répertoire des sentiers hivernaux de Québec et Chaudière-Appalaches, désormais accessible sur le web  (Nouvelle fenêtre) pour ceux qui veulent passer du temps de qualité à l'extérieur.

Vous cherchez un endroit original pour aller marcher avec votre beau-frère et sa petite famille en toute légalité à l'aube du Nouvel An? Ça tombe bien car le site lancé par Ça marche Doc!, en collaboration avec le CIUSSS de Chaudière-Appalaches, recense plus d'une cinquantaine de sites en Chaudière-Appalaches et une trentaine dans la Capitale-Nationale.

Une prise de poids qui inquiète

Le temps des Fêtes est souvent synonyme de consommation accrue de nourriture et d'alcool. Alors que Noël 2020 n'est pas encore arrivé, la prise de poids à l'ère de la pandémie inquiète déjà le Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ) et porte-parole de Ça marche Doc!.

Actuellement, plusieurs des patients à qui je parle en télémédecine ressemblent, malheureusement, à des gens qui reviennent d’une croisière : ils sont peu actifs et il n’est pas rare de voir que certains ont pris 5 à 10 livres dans les derniers mois, ce qui a des conséquences directes sur leur santé et provoque un cercle vicieux puisque cette prise de poids les rend moins actifs , déplore le Dr Poirier.

Cette pandémie aura assurément des répercussions sur nos coûts en soins de santé, car, en temps normal, l’obésité au Québec nous coûte déjà 2,9 milliards de dollars par année. L’activité physique est un traitement donc il devrait être pratiqué tous les jours! le Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Les moindres racoins déneigés ciblés

De La Guadeloupe à Sainte-Sabine en passant par Lac-Beauport, les adeptes de ski de fond, de raquettes ou les simples marcheurs peuvent tous y trouver leur compte dans ce guide virtuel. Les points d'accès y sont clairement identifiés. Les marcheurs peuvent par exemple accéder au parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles de quatre façons différentes, selon le répertoire.

Une enfant se promène en raquettes entre des arbres enneigés. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

C'est surtout la région de Chaudière-Appalaches qui regorge de petits trésors méconnus des marcheurs et des adeptes de raquettes, selon le guide.

Quelques exemples de sites méconnus en Chaudière-Appalaches Sentier urbain Multisports – Cimetière de Montmagny

Sentier du Parc du Faubourg – Rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon

Sentier de raquette – Route 271 sud, Saint-Éphrem-de-Beauce

Sentier de raquette de la tour à Gervais – rue Saint-Charles, Sainte-Sabine

Il faut absolument sortir prendre l’air régulièrement, que vous travailliez de la maison ou pas. Bien sûr, ça vous permet d’être actif physiquement, c’est excellent pour votre cœur! Mais c’est aussi essentiel pour garder le moral , conseille pour sa part la Dre Marie-Kristelle Ross, cardiologue à Hôtel-Dieu de Lévis.

L'outil cible particulièrement les sites qui sont bien entretenus en hiver.