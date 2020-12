Poutine félicite Biden et se dit « prêt à collaborer »

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mardi Joe Biden pour son élection à la présidence américaine et a affirmé vouloir collaborer avec lui, malgré les relations délétères entre les deux pays.

Je suis pour ma part prêt à une collaboration et à des contacts avec vous. Le président russe Vladimir Poutine cité dans un communiqué du Kremlin

Le président russe est un des rares dirigeants à avoir attendu le vote du Collège électoral américain en faveur de M. Biden pour le féliciter, expliquant ce refus par l'incertitude pesant sur le résultat du scrutin du 4 novembre compte tenu du refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite et ses multiples recours en justice.

V. Poutine a souhaité au président élu le succès et a exprimé sa conviction que la Russie et les États-Unis [...] peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis dans le monde, a ajouté le Kremlin dans son communiqué.

M. Biden a promis de se montrer ferme face à la Russie, accusée notamment d'ingérence dans le système électoral américain pour favoriser en 2016 l'élection de M. Trump.

Le milliardaire américain a toujours nié avoir bénéficié des efforts russes, tout comme M. Poutine, malgré les conclusions des enquêteurs américains qui ont conduit à de lourdes sanctions contre la Russie.