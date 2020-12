Légère diminution des taxes à Tadoussac en 2021

Pour une résidence dont la valeur est évaluée à 161 838 $, la taxe foncière sera de 1893 $, ce qui équivaut à une diminution d’environ 16 $. En 2020, la taxe foncière pour une résidence moyenne était de 1909 $.

Toutefois, la Municipalité a remarqué une augmentation considérable de la consommation en eau potable et des frais de gestion des matières résiduelles. Les frais de service pour le résidentiel augmentent ainsi de 35 $ par résidence.

Tadoussac a adopté un budget de 4 285 000 $, soit en légère baisse par rapport à 2020. Au total, 24 % du budget est alloué au remboursement de la dette.

Plus de stationnements et un nouveau camping

Tadoussac prévoit également des investissements importants dans de nouvelles installations pour les touristes et les résidents de Tadoussac.

Selon le maire, Charles Breton, des résidents se sont plaints notamment de manquer de places de stationnement pour aller faire les courses au centre du village lors de la saison estivale.

Certains ont aussi dénoté un manque d’espace de camping et d’installations septiques pour les touristes, particulièrement dans le secteur des dunes à Tadoussac.

Le secteur des dunes à Tadoussac attire beaucoup de monde pendant la belle saison (archives). Photo : Radio-Canada / François Robert

Les élus souhaitent donc mettre en place des infrastructures permettant de maintenir l’achalandage touristique tout en ne compromettant pas le bien-être des citoyens.

On s’est fait envahir cet été comme on est pas trop loin des grands centres , affirme Charles Breton. On a eu beaucoup de monde et beaucoup de monde en camping improvisé. Il faut vraiment améliorer nos capacités d’accueil , conclut-il.

On a eu la vague de COVID-19 au Québec, mais nous on a eu une vague de touristes québécois à gérer. Charles Breton, maire de Tadoussac

Le maire Breton vise l’installation d’un nouveau camping, d’installations septiques et d'un nouvel espace de stationnement avec 85 places supplémentaires qui seront aménagées pour libérer le cœur du village.

Dans le plan triennal d’immobilisations, des investissements totaux de 281 110 $ pour les années 2021, 2022 et 2023 sont prévus. De ce montant, 74 700 $ sont réservés aux travaux publics.

La Municipalité de Tadoussac prévoit également la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale.