Québec peaufine les détails de son second confinement

Selon nos informations, la durée de cette fermeture, qui entraînera l’annulation des soldes d'après Noël, n’est cependant pas déterminée avec certitude. Il se pourrait qu’elle se prolonge jusqu’au 11 janvier.

Québec jongle aussi sérieusement avec la possibilité d'obliger les magasins à grande surface à limiter leurs ventes aux seuls produits essentiels.

Le printemps dernier, de petits commerçants avaient jugé inéquitables que des Walmart ou des Costco, restés ouverts parce qu'ils vendent notamment de la nourriture, pouvaient aussi en profiter pour vendre d'autres biens.

Les détails de ces mesures, destinées à ralentir la propagation de la COVID-19 dans la province, devraient être fixés lors d’une réunion au sommet prévue à 14 h.

Il appert toutefois que ce confinement sera un peu moins sévère qu’au printemps dernier. Selon nos informations, les cabinets de dentiste, par exemple, pourront continuer de recevoir des patients.

Le gouvernement considère en outre la possibilité d’offrir de l’enseignement à distance pour les écoliers du primaire pour la semaine du 4 janvier, comme cela a déjà été décidé pour ceux du secondaire.

L’intention du gouvernement à ce sujet est ferme, disent nos sources, mais il serait cependant toujours en attente d’une réponse du ministère de l’Éducation avant de confirmer qu’il va de l’avant.

Enfin, comme annoncé en primeur par Le Journal de Québec, le gouvernement autorisera des groupes pouvant atteindre huit personnes à faire des activités à l’extérieur dans des lieux publics.

Le gouvernement préconiserait clairement que les gens bougent; selon nos informations, il déconseillerait tout rassemblement similaire dans des cours de résidence pour discuter, prendre un verre, voire s’échanger des cadeaux.

On n'est pas pris par surprise , étant donné les signaux envoyés récemment par François Legault, a commenté le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin, invité mardi matin à réagir à la perspective de la fermeture des commerces non essentiels à ICI RDI.

Selon lui, les commerçants sont toujours d'avis que leurs établissements ne constituent pas des lieux de contamination importants, mais comprennent néanmoins qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre la COVID-19.

Le gouvernement veut faire une fermeture, croit que c’est la bonne chose pour éviter encore le pire dans quelques semaines. Si c’est pour éviter une plus grande fermeture aux mois de février ou mars, ce sera le sacrifice à faire effectivement , relativise-t-il.

Même si une fermeture n’est jamais une bonne nouvelle, il y a quand même au moins la bonne nouvelle de pouvoir profiter des ventes de Noël jusqu’à la fin, donc jusqu’au 25 décembre , précise M. Drouin, en soulignant que beaucoup de commerçants ont besoin des ventes de fin d'année pour atteindre un niveau de rentabilité.

La crainte, c’est toujours la date de fin, on l’a vu par expérience. Le gouvernement peut annoncer une date de fin qui est le 11 janvier - on verra selon ce qui se confirme en fin de journée -, mais est-ce que cette date-là va être vraiment la date de fin? C’est ce qui met un peu plus d’inquiétude pour les commerçants.

Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail