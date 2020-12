Mani Soleymanlou rejouera sa pièce Un en direct et en ligne sur Yoop

Le comédien et dramaturge Mani Soleymanlou livrera mercredi soir le monologue autobiographique Un, qu’il a lancé en 2012 et dans lequel le Québécois d’origine iranienne explore les notions d’identité et d’appartenance.

Diffuser Un en direct et en ligne sur Yoop permettra au public situé en dehors de Montréal de découvrir cette pièce, toujours d’actualité, qui a été présentée de nombreuses fois à l’étranger.

On souhaite aller à la rencontre du public québécois qui n’a pas eu la chance de voir le show, [contrairement] au public de Montréal, a expliqué Mani Soleymanlou à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Le spectacle a voyagé en dehors du Québec, mais moins à l’intérieur de la province.

Même s’il sera loin des spectateurs et spectatrices, l’artiste, qui jouera donc en direct là où sont installées les caméras de Yoop, c’est-à-dire dans la salle Wilfrid-Pelletier, à Montréal, se réjouit à l’idée qu’ils vont pouvoir tous être ensemble en même temps .

Toucher un plus large auditoire

Mani Soleymanlou voit également dans la webdiffusion un moyen de démocratiser le théâtre, de démystifier cette forme d’art qui aux yeux de certains peut être perçue comme élitiste, compliquée ou simplement plate et de montrer aux gens qu’il y a 1000 formes de théâtre pour 1000 spectateurs différents .

J’ose espérer qu’ils vont ensuite se rendre en salle pour vivre l’expérience réelle , a-t-il dit.

Autre avantage de la captation vidéo : constituer une banque de pièces de théâtre afin de leur donner une pérennité et de les faire voir aux futures générations. Un spectacle a le droit d’exister 20-25 fois, plus s’il part en tournée. Après, il cesse d’exister, a-t-il indiqué. Grâce à la technologie, on a moyen d’avoir des captations qui pourraient traverser le temps, être utilisées, revues et rediffusées.

Si à ses yeux, la webdiffusion permet de faire vivre une offre culturelle le temps qu’on retrouve une certaine normalité en salle, cet homme de théâtre envisage aussi la rencontre entre le théâtre et les arts numériques comme un moyen d’expérimenter d’autres formes d’expression. Et il considère qu’une fois la pandémie terminée, le théâtre en salle et le théâtre en ligne pourront coexister sans se concurrencer.

C’est plus facile de pointer un foulard que le néolibéralisme.

Près de 10 ans après avoir vu le jour, Un continue de trouver écho à notre époque.

J’aurais aimé que la pièce ait mal vieilli, que je sois obligée de la réécrire, que cette idée de se faire pointer du doigt comme autresoit du passé. Malheureusement, ça ne l’est pas. Mani Soleymanlou

Accompagné sur scène par le pianiste Alexis Elina, il espère que sa pièce contribuera à nourrir à nouveau le débat à l’heure où la haine de l’autre est vive, selon lui.

C’est plus facile d’être contre la couleur de la peau de quelqu’un, un morceau de linge ou la sexualité [d’une personne] que d’être contre un système au complet. C’est plus facile de pointer un foulard que le néolibéralisme, a-t-il affirmé. Je pense qu’on a intérêt collectivement à ouvrir les yeux. L’ennemi n’est pas nécessairement celui qu’on pointe du doigt, qu’on nous dit de regarder.

En cette année 2020 où la pandémie de COVID-19 nous a laissé le temps de réfléchir, Mani Soleymanlou croit qu’ on a intérêt à réaliser que tout ça est bien absurde, qu’il y a beaucoup de trop de gens qui meurent pour de mauvaises raisons, beaucoup trop de souffrances, de peines et d’intolérances .

Pour un théâtre plus divers

Le 1er septembre 2021, Mani Soleymanlou, qui est aussi metteur en scène, deviendra le nouveau directeur artistique du Théâtre français du Centre national des Arts (CNA), à Ottawa. La semaine dernière, on apprenait que le Théâtre anglais du CNA allait partager sa direction artistique avec la compagnie montréalaise Black Theatre Workshop l’année prochaine.

Je trouve que c’est une excellente nouvelle , a réagi celui qui estime que le théâtre se doit d’ être à l’écoute du monde dans lequel on vit et d'offrir un terrain de jeu à ceux et celles qui méritent qu’on les écoute et de partager les différents points de vue et regards sur la société .

Il trouve que l’idée d’éclater la forme traditionnelle de la direction artistique, souvent assumée par une seule personne, est la bienvenue. C’est ne pas prétendre qu’une seule personne a toutes les réponses à ce que devrait être une direction artistique.

Un sera webdiffusé le 16 décembre, à 20 h, sur Yoop  (Nouvelle fenêtre) . La pièce pourra être visionnée pendant 24 heures.