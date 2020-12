Guy Gallant quittera ses fonctions de maire de Saint-Alexis-de-Matapédia

Le maire de Saint-Alexis-de-Matapédia démissionnera d'ici la fin de l'année. L’homme de 53 ans dit ne plus réussir à conjuguer sa vie professionnelle et la vie municipale.

M. Gallant occupe un travail à temps complet comme directeur régional à l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Gaspésie-Les-Îles, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il a été élu.

On a encore beaucoup de réunions, on a encore beaucoup de développement pour Les Plateaux, que ce soit la route des Belvédères, le camp des bûcherons, tout ça, ça demande une implication, il faut être présent , explique-t-il. Souvent, j’étais à New Richmond quasiment toute la semaine.

Quand il y a des réunions le soir et tout ça, je vois que je ne peux pas donner mon plein potentiel à l’équipe. Guy Gallant, maire de Saint-Alexis-de-Matapédia

Guy Gallant dit qu'il aurait aimé avoir davantage de temps pour réaliser d’autres projets dans sa municipalité.

L'église de Saint-Alexis-de-Matapédia (archives) Photo : Crédit:Al Photo

Il donne l'exemple du projet d'offrir des services sociaux et culturels dans l’ancienne petite école, qui est fermée depuis une dizaine d’années.

Ça fait deux, trois ans qu’on travaille là-dessus et on est toujours en attente de financement , rappelle-t-il. Le reste, c’est sûr que les accomplissements des municipalités, c’est des petits défis tous les jours. Que ce soit les routes, l’aqueduc et tout ça. Mais, pendant mon passage, c’est sûr qu’on a quand même développé un peu plus que ce qui est du côté culturel et social.

Comme il démissionne moins d’un an avant les élections, la Municipalité n’est pas obligée de déclencher des élections partielles. Le conseil peut ainsi nommer un maire par cooptation.

Je pensais laisser la place à quelqu’un à l'intérieur du conseil, valider si c'est quelque chose qui l’intéresse pour l'an prochain , ajoute M. Gallant.

Guy Gallant a été maire pendant 18 ans et conseiller municipal pendant 2 ans.

Il a aussi été préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon et président de la Table des préfets.

Avec les informations de Jean-François Deschênes