La Péninsule acadienne a besoin d’une nouvelle voix, selon des intervenants

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne et la Commission des services régionaux (CSR) ont parfois de la difficulté à s’entendre pour jouer ce rôle, explique un porte-parole du groupe, le maire de Lamèque, Jules Haché.

À plusieurs occasions, j’observais que des fois on n’avait pas de consensus sur ce qu’on voulait dans la Péninsule acadienne pour des services, des développements qui sont d’ordre péninsulaire ou qui vont toucher l’ensemble de la municipalité. Ça dépasse un peu le projet local. C’est dans ce sens-là que j’ai apporté le sujet. Je pense que ça correspond aussi aux exigences réglementaires de la CSRCommission des services régionaux de développer un plan stratégique , affirme Jules Haché, lors d’une entrevue accordée au Téléjournal Acadie.

Jules Haché, maire de Lamèque, croit qu'une nouvelle voix est appropriée pour représenter l'ensemble de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada

C'est pourquoi lui et d'autres élus de la région proposent la création d'un forum sur la ruralité. Il serait plus facile pour un nouvel organisme de défendre des revendications communes auprès des autres ordres de gouvernement, selon M. Haché.

C’est difficile d’aller défendre des fois des projets lorsque toute la région n’est pas unanime. Ça fait qu’on veut se donner un plan, savoir où on veut aller, quelles sont nos priorités, puis qu’on parle d’une seule voix. À un moment donné, quand on a un consensus, c’est beaucoup plus puissant que quand on a huit ou dix voix très différentes et étendues sur un grand territoire , souligne-t-il.

Le maire Haché croit que les diverses communautés de la région arriveront à s’entendre dans le cadre du projet qu’il propose.

Je pense que le sujet a beaucoup évolué avec le temps. La création de la CSRCommission des services régionaux à mon avis a créé déjà des liens intéressants et des rencontres régulières. Les gens ont appris à mieux se parler, à bien se parler, à se comprendre. Puis, il va falloir se dire des vérités peut-être, dire des choses qui vont peut-être déplaire à des gens, mais si on veut penser Péninsule, il va falloir aller au-delà de nos communautés individuelles , estime Jules Haché.

Avec les renseignements de Karin Godin