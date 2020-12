Ottawa refuse de financer le futur centre multisports de Sept-Îles

La Ville s'est vu refuser une subvention du programme fédéral d'infrastructures, essentielle à la réalisation de l'ambitieux projet de 33 millions de dollars.

Ce projet comprend la construction d'un aréna de 1500 places, d'un gymnase avec un terrain de soccer artificiel, de plusieurs plateaux sportifs ainsi que d'une piste d'athlétisme. La Ville souhaitait construire ce centre d'ici 2022.

C’est toute une déception. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

La subvention fédérale devait s'élever à 10 millions de dollars. Québec devait fournir un montant identique en vertu de ce programme fédéral-provincial.

La Ville ne baisse pas les bras

C'est donc dire que la Ville de Sept-Îles doit maintenant trouver 20 millions de dollars ailleurs si elle espère que son centre multisports voie le jour.

Le maire de Sept-Îles compte faire pression auprès du ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, pour trouver une solution au problème.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C'est certain que nous, on ne lâchera pas ça là , a lancé Réjean Porlier lors de la séance du conseil municipal, lundi. On va voir comment on va reprendre et on va s'assoir avec M. Julien au retour des fêtes.

De toute façon il y a un rendez-vous qu'on ne pourra pas retarder, c'est le remplacement de l'aréna. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Le maire a d’ailleurs rappelé l’importance que Québec souhaite accorder à la qualité de vie des communautés en vertu de son Plan d'action nordique, dévoilé la semaine dernière. Il estime que ce projet de centre multisports cadre tout à fait en ce sens et devrait donc faire partie de cette démarche entreprise par Québec.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton