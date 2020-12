Une plateforme pour récompenser les Sherbrookois qui délaissent la voiture

Il s’agit d’une plateforme collaborative sous forme d’application pour téléphone intelligent. Les citoyens qui choisiront de se déplacer en marchant, avec leur vélo, en transport en commun ou encore en covoiturage pourront bénéficier de rabais auprès de commerces locaux.

L’objectif principal de cette plateforme est de relancer l’économie locale et l’attractivité des modes de transport durables, indique Louis-André Neault, directeur du marketing, qualité de services et partenariats à la Société de transport de Sherbrooke (STS), lors d’une présentation, lundi. C’est sans compter l’impact sur les gaz à effets de serre, poursuit-il.

D’une durée de deux ans, le projet-pilote coûtera un peu plus de 300 000 $, mais il pourra bénéficier de subventions à hauteur de 50%. Le financement de la Ville sera à la hauteur de 30 000 $. Le montant restant, soit 120 000 $, sera déboursé par les différents partenaires notamment la Ville, le Cégep de Sherbrooke ou encore l’Université de Sherbrooke.

Une étude de faisabilité a d’ailleurs été menée auprès de 250 panélistes de la STS par rapport à la mise en place d’une telle plateforme. Plus de 80% des répondants ont fait savoir qu’ils étaient intéressés ou très intéressés à utiliser une telle application. De plus, les deux tiers d’entre eux ont fait savoir qu’ils étaient pour des récompenses provenant uniquement de commerçants locaux.

D’ailleurs, un peu plus que la moitié des répondants pensent que ce programme les inciterait à se déplacer davantage en mode durable.

Une initiative saluée par les élus

Ce projet-pilote a reçu un accueil unanime auprès des élus, lundi. Pour le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, ce projet pilote est une bonne initiative, surtout que la Ville de Sherbrooke en sera l’un des partenaires.

C’est un projet qui est rassembleur et qui va cadrer parfaitement avec l’objectif de relancer notre économie locale dans le contexte de la pandémie. [...] Il y aura aussi des effets bénéfiques pour l’environnement. Ça réduira les gaz à effet de serre générés par les déplacements , croit-il

Le conseiller du district de l'Université, Paul Gingues, parle d’un projet novateur . Pour la conseillère du district de Rock Forest Annie Godbout, ce projet pilote implique un changement de culture . Si on peut donner une récompense aux gens et accélérer cette transformation, ça peut être intéressant, car en environnement, chaque geste compte , souligne-t-elle.

Du côté de la conseillère du district d'Ascot, Karine Godbout, également présidente du comité de l’environnement de la Ville de Sherbrooke, elle salue elle aussi l’initiative de ce projet qu’elle qualifie de stimulant . C’est une belle initiative qui fait une pierre deux coups qui parle d’économie, d’achat local et de valoriser la mobilité durable. On veut faire changer nos habitudes. On sait à quel point ce n’est pas facile , lance-t-elle.