Sherbrooke finalise sa réforme de gouvernance économique

Pour ce faire, les élus ont réitéré les mandats accordés au comité de développement économique. Ils ont également entériné les nouvelles conventions qui régissent les organismes mandataires en matière de développement économique et qui précisent, notamment, les responsabilités déléguées à ces organismes, les mécanismes de reddition de compte et les paramètres de gouvernance , précise-t-on dans un communiqué.

Enfin, les élus ont rapatrié les responsabilités liées à la gestion des parcs industriels au sein des services municipaux.

Ce nouveau modèle de développement économique de Sherbrooke sera effectif dans les premiers mois de 2021 , indique-t-on. Il aura nécessité plus de deux ans de transformation et plusieurs centaines d’heures de travail.

Le nouveau modèle de développement économique doit permettre d’accélérer les investissements à Sherbrooke dans des créneaux porteurs. Il encourage l’émergence d’une culture entrepreneuriale forte dans tous les secteurs d’activité tout en favorisant l’émergence d’une économie plus verte et écoresponsable , fait savoir la Ville.

Une réforme historique , selon Steve Lussier

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, qui siège au comité politique de développement économique, parle d’une réforme historique . Il y a eu énormément de rencontres pour y arriver aujourd’hui pour une structure optimale. C’est vers où nous voulions aller , explique-t-il. On exerce notre leadership en matière de développement économique. On va du même coup transformer certains organismes positivement.

On ne perdra pas les objectifs d’avoir fait cette réforme-là, c'est-à-dire créer plus de richesse sociale et économique sur tout le territoire. On va placer les entrepreneurs au cœur des interventions. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Parmi les secteurs concernés, on retrouve ceux des services et du commerce, du tourisme et du secteur industriel. La Ville réduira au nombre de trois les six organismes paramunicipaux reliés à ces secteurs. Les missions de Commerce Sherbrooke, de Pro-Gestion Estrie et de la CDEC seront graduellement regroupées sous une même entité, alors que les responsabilités de Sherbrooke Innopole et Destination Sherbrooke seront modifiées.

Trois conseillers contre la réforme

Au conseil de lundi soir, trois conseillers ont voté contre, à savoir Marc Denault, Pierre Tremblay et Paul Gingues. Ce dernier pense que cette réforme va trop vite et trop loin . J’ai été choqué, voire abasourdi d’apprendre que les organismes avaient appris avec surprise les changements proposés. Pourtant on nous avait dit que tout s’était fait dans le respect et dans la collaboration , regrette-t-il.

De ce côté-là, je suis déçu. Je constate qu’on ne nous a pas donné toute la bonne information. Paul Gingues

M. Gingues craint que la gestion des terrains industriels coûtera plus cher à la Ville, sûrement avec moins d’efficacité .

De son côté, Pierre Tremblay se dit être contre l’ajout de personnel permanent au bureau de développement économique pour s’occuper de la gestion des terrains industriels. Il propose de léguer la vente des terrains industriels à un courtier immobilier spécialisé dans le secteur commercial et industriel.

La présidente du conseil municipal, Nicole Bergeron, également membre du comité politique de développement économique, dit pour sa part ne pas comprendre la position de Paul Gingues lorsque celui-ci avance que cette réforme est allée trop rapidement. On est là pour décider, pour avancer. Je considère qu’il faut faire ce pas-là, évoluer. En plus on parle d’un modèle mixte que nous avons tous choisi , dit-elle.

Ce qu’on veut, c’est de permettre à nos organismes de développement économique de continuer avec leur expertise à être là. Pas pour protéger leur structure, mais être là pour les entrepreneurs, pour les accompagner et créer de la richesse. Nicole Bergeron, présidente du conseil municipal

En 2021, la Ville de Sherbrooke compte investir 11 millions de dollars dans le développement économique. Toutefois, ce montant sera injecté de façon différente en tenant compte du nouveau modèle de gouvernance. De ce montant, 1 million de dollars est prévu en soutien direct aux entrepreneurs par l’entremise de fonds d’investissement.