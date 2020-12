Un homme survit aux eaux glaciales de la rivière Little Qualicum

Un homme tombé d'une falaise dans les eaux turbulantes et glacés d'une rivièe de l'île de Vancouver a été sauvé par l'équipe de recherche et de sauvetage Arrowsmith, de Qualicum Beach.

Nick Rivers fait partie de l’équipe de recherche et sauvetage Arrowsmith qui est venue en aide à l’homme en danger le week-end dernier.

Il explique que celui-ci s'était agrippé à un tronc d’arbre semi-immergé après avoir fait une chute dans la rivière du parc provincial Little Qualicum Falls.

Une fois sur les lieux, l'équipe de sauvetage a constaté qu'il serait impossible d'aider l'homme du haut de la falaise. Nick Rivers a donc enfilé son harnais et les autres membres de l'équipe de sauvetage l'ont aidé à descendre progressivement les 25 mètres séparant le haut de la falaise des eaux froides s'agitant plus bas.

Je dois avouer que j'étais assez nerveux, car se mettre à l'eau est toujours un dernier recours , déclare Nick Rivers.

Le sauveteur explique que son plan initial était de laisser le courant l'emporter vers l'homme, mais l'eau était beaucoup trop puissante et il a été emporté trop loin. Il tentait de remonter le courant vers la victime, quand celui-ci a perdu prise.

Nick Rivers a donc décidé de tenter de bloquer l’homme que le courant balayait vers lui. Il a réussi à le saisir juste avant qu’il ne franchisse les chutes suivantes .

Je me suis juste accroché à lui de toutes mes forces , a déclaré M. Rivers.

L'équipe de recherche et de sauvetage Arrowsmith en plein entraînement. L'équipe s'entraîne environ 6000 heures par année pour être prête à tout. Photo : Propriété d'Arrowsmith Search and Rescue

Ken Neden, également membre de l’équipe de recherche et sauvetage, a déclaré que regarder la scène était vraiment intense .

S'il avait été emporté plus loin [par-dessus la chute], c'était une mort certaine. Ken Neden

L’homme était hypothermique à sa sortie de l’eau et a immédiatement été emmené à l'hôpital le plus proche. Les membres de l’équipe conviennent que c'était l'une des opérations les plus risquées et les plus dangereuses qu'ils aient vues depuis un certain temps.

Selon Ken Neden, les accidents graves sont devenus plus fréquents ces derniers mois. Il ajoute que cette hausse pourrait être due, en partie, à un plus grand nombre de personnes qui explorent le plein air durant la pandémie.

