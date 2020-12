Gels de taxes à Alma et Roberval, hausse de 1,46% à Dolbeau-Mistassini

Les villes d'Alma et Roberval imposeront le même taux de taxes municipales à leurs citoyens en 2021, alors que la hausse sera de 1,46 % à Dolbeau-Mistassini.

Ces trois municipalités ont adopté leur budget pour la prochaine année lors de séances tenues lundi soir.

Comme c'est le cas de toutes les administrations publiques, elles ont eu à négocier avec les événements entourant la pandémie de COVID-19.

Alma

Du côté d'Alma, le maire Marc Asselin a annoncé un gel du taux de taxes foncières et des tarifs en 2021 pour toutes les catégories d’immeubles.

Nous ne pouvons passer sous silence que dans le cadre des cinq derniers budgets, de 2017 à 2021 inclusivement, le conseil municipal a procédé seulement à deux hausses de la taxe foncière, représentant un effort fiscal additionnel et global de 3 % sur cette période alors que l’inflation s’est élevée à 8,7 % , a déclaré Marc Asselin dans le communiqué transmis aux médias en fin de soirée.

Le budget pour 2021 s'élève à 70 520 000 $.

Parmi les projets priorisés par l'administration, on retrouve des jeux d'eau à Saint-Coeur-de-Marie, le prolongement de la rue de la Science, des sentiers pédestres à la pointe des Américains ainsi que des travaux au Mont Villa Saguenay.

Roberval

À Roberval, là aussi le taux demeurera le même pour les citoyens. Les choix budgétaires faits ont été analysés avec beaucoup de rigueur afin de maintenir le taux de taxes, tout en répondant aux objectifs établis par le conseil municipal , indique le communiqué.

Le budget de fonctionnement totalise 19 547 000 $.

Avec ce budget, nous nous assurons d’avoir un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins de la population et celle d’investir dans nos infrastructures , a affirmé le maire de Roberval, Sabin Côté.

Le communiqué énumère quelques projets qui devraient être mis de l'avant, comme des travaux de réfection pour les rues St-Jean et Lévesque, le prolongement des services municipaux de l’avenue Roberval, la mise en chantier du développement de la rue des Marguerites, l’amorce du sentier multifonctionnel, l’aménagement d’une structure de jeux d’eau ainsi que l’aménagement d’un parc à chiens.

Dolbeau-Mistassini

Finalement, Dolbeau-Mistassini demandera un effort de 1,46 % à ses citoyens en 2021, pour une hausse du budget de 3,2 %. La hausse de la taxe résidentielle représentera une augmentation de 31,16 $ pour une maison unifamiliale, en incluant les taxes de services. Toutefois, il sera désormais possible de faire trois versements plutôt que deux.

Avec un budget de 26,2 M$, le troisième plus important parmi les villes de la région, un tel contrôle des dépenses est nécessaire pour limiter la hausse des impôts fonciers , a expliqué, également par voie de communiqué, le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier.

L'administration dolmissoise augmentera la capacité du camping Vauvert, via un investissement de 681 000 $. Toutefois, la Ville estime, selon des analyses, que le projet pourra s'autofinancer rapidement. Enfin, un quart de million de dollars ira à la réfection des quais de la marina et le terre-plein central du boulevard Wallberg sera enlevé entre les 6e et 7e avenue (30 000 $).

À Saguenay, lundi dernier, la hausse adoptée pour 2021 a été de 1,9 %.