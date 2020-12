Un bureau de projets en Outaouais pour trouver des solutions aux inondations

C’est ce qu’ont annoncé la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien lundi après-midi.

Le projet de loi 67 sur le régime d’aménagement dans les zones inondables n’étant toujours pas adopté, le gouvernement a décidé de devancer l’arrivée de ces bureaux.

Ces bureaux vont servir à identifier principalement l’enjeu des inondations, d’où elles viennent et quels ravages elles font , a expliqué Mme Laforest en entrevue à l’émission Sur le vif.

Au total, 10 bureaux verront le jour dans les régions du Québec les plus susceptibles aux inondations, soit l’Outaouais, Québec, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Lanaudière, Montérégie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie.

On s’est vraiment aperçu, depuis deux ans avec les inondations, que les enjeux étaient différents de région en région , a souligné la ministre. On ne peut pas dire par exemple qu’en Beauce, c’est la même problématique qu’en Outaouais .

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On s’est dit, on ne peut pas traiter les inondations de la même manière partout au Québec, alors on se déplace dans [les] régions pour connaître les impacts des inondations. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a indiqué par voie de communiqué que la mission des bureaux de projets sera de déterminer les solutions les plus adaptées au territoire afin de prévenir les effets dévastateurs des inondations .

Le gouvernement accorde ainsi 89 millions de dollars aux bureaux pour la création d’un plan d’intervention proposant des solutions adaptées à la réalité de chaque territoire.

Un montant de 345 millions de dollars est prévu pour mener à terme les projets jugés nécessaires.

La gestion des bassins versants n’a pas été pensée depuis plusieurs années , a affirmé Mme Laforest. On va trouver la problématique avec nos bassins versants parce que l’eau qui arrive chez vous, elle arrive de quelque part et c’est là qu’il faut tout de suite travailler .

Les bureaux de projets voient le jour dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations.

Un comité municipal et une Table de société civile seront aussi mis en place. Le ministère assure également que les citoyens seront consultés au cours du processus.

Des solutions temporaires à court terme

Les bureaux seront déployés dès 2021, mais aucune action concrète ne sera déployée avant au moins trois ans. La ministre estime que leur arrivée permettra de donner des réponses aux sinistrés des inondations.

Pour des mesures permanentes, c’est certain qu’on ne peut pas monter un mur de béton, si je peux dire comme ça, sans avoir l’autorisation, parce que si on construit un mur de béton, c’est notre voisin qui va ramasser l’eau des inondations , a souligné Andrée Laforest.

Alors que des solutions permanentes ne verront vraisemblablement pas le jour avant quelques années, la ministre a indiqué que les municipalités peuvent contribuer à aider les citoyens à court terme.

Si vous avez des solutions temporaires, la municipalité peut vous aider immédiatement. Ça, c’est sûr que la municipalité peut aider , a-t-elle soutenu.

Du côté de la Ville de Gatineau, le conseiller Jean-François LeBlanc, dont le district a été durement touché par les inondations de 2017 et 2019, estime que la Ville devrait aller de l’avant avec la mise en place de solutions temporaires.

Je pense que la Ville devrait être proactive et se mettre à regarder des solutions pour être capable de mettre en place des solutions temporaires pour aider les citoyens , a indiqué le conseiller en entrevue à Radio-Canada.

Jean-François LeBlanc, conseiller du district du Lac-Beauchamp. Photo : Radio-Canada

C’est une bonne nouvelle. Les investissements financiers sont là, les efforts ont été faits. On discute avec les citoyens, les élus [et] les scientifiques. De ce côté là, je suis content. Jean-François LeBlanc, conseiller du district du Lac-Beauchamp

M. LeBlanc se dit favorable à l’arrivée des bureaux de projets qui permettront notamment aux citoyens d’être entendus. La bonne nouvelle c’est que […] les comités vont être en place, on va avoir une façon d’aller s’exprimer, d’aller proposer des solutions, d’aller discuter avec des gens et je pense que c’est une bonne nouvelle pour les citoyens .

S’il y a des citoyens qui ont pensé à leur affaire et qui ont des solutions qui sont envisageables, pas permanentes, qui pourraient faire une différence et protéger plusieurs maisons, et bien au moins ils ont une place où ils vont aller se faire écouter , ajoute le conseiller.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et Marie-Lou St-Onge.