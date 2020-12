C’est grâce à une baladodiffusion que Christian Pelletier, cofondateur du festival d’art urbain et de musique Up Here, a commencé à s'intéresser au drapeau de sa municipalité.

Ils parlaient des caractéristiques d’un bon drapeau, et celui de Sudbury coche toutes les cases , dit-il, encore surpris de sa découverte plusieurs années plus tard.

Dans son garage se trouve l’un des seuls drapeaux héraldiques de la région, alors que le drapeau corporatif du Grand Sudbury, flanqué de son logo, est affiché à proximité de tous les bâtiments municipaux de la capitale du nickel.

Contrairement au drapeau corporatif de la municipalité, le drapeau héraldique est tout en simplicité. Inspiré du blason de Sudbury, sa composition fait sobrement référence à l'histoire de la région.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le drapeau héraldique du Grand Sudbury. Photo : Autorité héraldique du Canada

Les quatre éléments du drapeau héraldique de Sudbury L’or, qui souligne l'héritage minier de la ville.

Le vert, symbole d’harmonie et de croissance

Le pin blanc, en référence à Sainte-Anne-des-Pins.

L’étoile, qui rappelle l’étoile polaire et qui place le Grand Sudbury comme plaque tournante du Nord-Est

Christian Pelletier soutient que l'étendard est apprécié dans les cercles de vexillologie, mais qu’il est méconnu du public.

L'étendard n’a pourtant rien d’une relique : sa création remonte à 2003, deux ans après la constitution du Grand Sudbury. C’est aussi l'année où le drapeau a été enregistré à l’Autorité héraldique du Canada.

Les drapeaux, dans l’histoire, ont le pouvoir de rassembler. Les gens s’en servent quand les choses vont bien, les gens s’en servent quand les choses virent à la merde. Pis nous, on ne s'en sert juste pas. On a pas de raison de se rassembler derrière. Christian Pelletier, cofondateur de Up Here

Christique Pelletier est également graphiste. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Dans les rues de Sudbury, rares sont ceux qui reconnaissent le drapeau héraldique de la municipalité. Je ne l’avais jamais vu, mais il est très joli , dit Jonah Elliott, qui habite la région depuis 5 ans.

Et il n’est pas le seul à ne pas connaître l'emblème du Grand Sudbury : le conseiller municipal Geoff McCausland assure que même le maire n’était pas au courant de son existence avant qu’il ne lui présente.

Comme Christian Pelletier, il milite pour que le drapeau héraldique soit davantage utilisé dans la ville.

Pour moi, c’est une question d’identité. Les mines, l’étoile, le Nord : c’est beaucoup mieux que l’autre drapeau qui n’est rien de plus qu’un logo. Geoff McCausland, conseiller municipal du Grand Sudbury

Geoff McCausland représente le Quartier 4 au conseil municipal du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Par courriel, la Ville du Grand Sudbury explique que le drapeau corporatif de la ville a pour but d’identifier les bâtiments et services municipaux. Le drapeau héraldique est réservé pour des cérémonies et ne peut être utilisé que par le conseil municipal et le maire.