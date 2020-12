L'organisme Main Street Project ouvre son nouveau refuge pour sans-abri à Winnipeg

Cette infrastructure offrira un endroit digne pour avoir accès à des services , a expliqué Adrienne Dudek, directrice du logement de transition au sein de l’organisme.

Le bâtiment situé au 637 rue Main, à Winnipeg offre un espace de plus de 3300 mètres carrés, soit 17 fois plus grand que l’ancien refuge situé à proximité au 75 rue Martha. L’ouverture de ce nouveau refuge était prévue plus tôt dans l’année, mais a été retardée à cause de problèmes dans le bâtiment.

Adrienne Dudek affirme aussi qu’une fois la pandémie passée et les mesures de distanciation levées, le refuge pourra accueillir encore plus de personnes.

Durant des années, nous avons hébergé 60 à 70 personnes dans 210 mètres carrés pour des services de nuit et des soins de relèves, ceci est une réponse au problème d'itinérance, mais aussi à la pandémie actuelle , souligne Mme Dudek.

Pour elle, il est important d'avoir ce genre de lieu, ce d’autant plus que l'accès aux services est difficile en temps de pandémie.

Adrienne Dudek affirme qu'après la pandémie, le refuge pourra accuellir encore plus de personnes dans le besoin. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Une partie du plan d’aménagement était destinée à augmenter notre capacité d’hébergement pour répondre aux besoins de distanciation sociale et être en mesure de distribuer l’équipement de protection. Adrienne Dudek, directrice du logement de transition au Main Street Project

Elle ajoute que 50 places supplémentaires sont disponibles pour offrir un refuge dans la journée.

À l’approche de l’hiver, Adrienne Dudel rappelle aussi que Main Street Project compte sur la générosité des gens et que chaque don est redistribué aux membres de la communauté .

Avec les informations de Jeff Stapleton.