L'usine de Norbord de Chambord recommencera sa production au printemps 2021

Dans un démarrage attendu depuis longtemps, l'usine de Norbord de Chambord recommencera sa production de panneaux de copeaux de bois (OSB) au printemps 2021, avec un mélange de 120 anciens et nouveaux employés.

C'est ce qu'a annoncé l'entreprise par communiqué en fin de journée.

Norbord a acquis l’usine de Chambord en 2016 dans le but de la remettre en production un jour, et nous sommes heureux que les conditions nous permettent maintenant de le faire , a déclaré Peter Wijnbergen, président-directeur général de Norbord.

Au total, Norbord prévoit investir environ 94 millions de dollars canadiens pour redémarrer l’usine. Jusqu’à présent, 71 millions de dollars canadiens ont été investis dans la reconstruction de l’usine.

À terme, 120 personnes seraient à l'emploi de l'usine fermée en 2008. Au cours des prochaines semaines, Norbord poursuivra ses efforts de recrutement à Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les régions environnantes. Cela comprend le rappel d’anciens employés de l’usine et la tenue d’événements de recrutement qui fourniront plus de renseignements sur les possibilités que Norbord peut offrir , est-il aussi écrit dans une fiche de renseignements jointe au communiqué.

L'entreprise dit avoir conclu une entente d’allocation de bois avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) qui couvre la grande majorité des besoins en fibres anticipés de l’usine.

La relance était attendue depuis un certain temps dans la petite municipalité du Lac-Saint-Jean.

En processus de vente