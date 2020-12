La classe virtuelle se concrétise pour les élèves de trois écoles fransaskoises

Les deux premières journées permettront au personnel enseignant et aux élèves de faire la transition entre la salle de classe et l’écran d’ordinateur.

D’ailleurs, ces derniers ont pu venir chercher leurs effets scolaires et personnels lundi. Le protocole sanitaire prévoit la prise de température avant que les élèves ne puissent entrer dans les établissements.

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) s’occupant de ces trois écoles a mis des ordinateurs portables à la disposition des familles qui en ont besoin.

Le directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises , Ronald Ajavon, reconnaît que les parents n’ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer à un tel changement, mais il soutient que la décision a été prise pour privilégier la santé des élèves et du personnel.

M. Ajavon affirme également que ce n’est pas seulement les nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués dans les écoles qui ont mené au virage virtuel, mais aussi la disponibilité des employés.

À Prince Albert, par exemple, [le passage au virtuel] est une forte recommandation de la santé publique, explique-t-il. À Saskatoon aussi, c'est de concert avec la santé publique, mais avec d'autres subtilités. Quand il y a des cas, bien entendu, il y a des impacts aussi au niveau du personnel. Il faut toujours qu'on garde l'école ouverte avec un certain nombre d'enseignants et puis un certain nombre de ressources au niveau de l'école. Donc, ce qui n'était pas possible à Saskatoon et à Regina.

Un passage au virtuel à moins d'une semaine des vacances

Questionné sur la pertinence de faire tous ces changements à quelques jours seulement des vacances des Fêtes, Ronald Ajavon soutient que la décision a été prise afin d’offrir le plus de temps d’apprentissage possible aux élèves.

Je pense que c'est important de profiter de tous les apprentissages que nos jeunes peuvent faire et de leur offrir cette opportunité-là surtout dans un contexte langagier comme le nôtre, dit-il. Donc oui, on aurait pu penser à des congés, mais il y a encore plusieurs apprentissages à faire à pareil moment de l'année. Donc, on ne peut pas se le permettre.

Le CEFConseil des écoles fransaskoises continue pour le moment de privilégier les cours en présentiel dans ses autres établissements scolaires.

Avec les informations de Mercia Mooseely et de Geneviève Patterson