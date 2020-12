Le vaccin ravivera-t-il l’économie canadienne?

Pour Jean-Jacques Quinsac, copropriétaire du restaurant torontois Le Sélect Bistro, l’arrivée d’un vaccin au pays plus tôt que prévu est une source de grande joie et d’espoir.

C'est la lumière au bout du tunnel. C'est finalement être capable d'accueillir nos clients à nouveau et de partager notre vie ensemble. Jean-Jacques Quinsac, copropriétaire, Le Sélect Bistro

Il a fermé son restaurant et licencié quelque 70 employés en mars dernier. Le restaurateur espère rouvrir ses portes l’été prochain, mais il ne se fait pas d’illusions.

On a tous l'espoir du retour à la normale, mais ça ne va pas se faire en deux minutes, affirme M. Quinsac. Ça va prendre beaucoup de temps malheureusement. C'est un effort herculéen de distribuer ce vaccin à travers le Canada.

Le Sélect Bistro, restaurant français à Toronto, est fermé depuis la mi-mars. Les propriétaires espèrent rouvrir leurs portes l'été prochain. Photo : Radio-Canada

Pourtant, on sent une certaine frénésie chez les investisseurs des marchés boursiers depuis les dernières semaines.

L’approbation du vaccin Pfizer-BioNTech par Santé Canada, la semaine dernière, après quelques mois de rumeurs, a permis à certains titres de rebondir après une plongée vertigineuse, souligne Robert Tétrault, gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity, à Winnipeg.

On voit finalement les restaurants, les croisières, les compagnies aériennes, les casinos et les hôtels qui commencent à revenir , dit-il.

M. Tétrault ajoute que les secteurs du cinéma et de l’immobilier commercial reprennent aussi un peu de vigueur, alors que les actions des entreprises derrière les applications de vidéoconférence, comme Zoom, connaissent un certain recul.

Robert Tétrault, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity. Photo : Canaccord Genuity

Le commerce en ligne, en forte progression même avant la pandémie, devrait poursuivre son envolée, selon lui.

Le marché essaie de prévoir ce qui va arriver dans le futur : est-ce qu'on va continuer d’utiliser Zoom tous les jours? Est-ce qu'on va continuer le commerce en ligne? Une certaine portion du marché pense que oui. Le comportement humain a changé à cause de la COVID , affirme M. Tétrault.

Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management, affirme que malgré les nouveaux confinements imposés au pays et ailleurs dans le monde, les investisseurs semblent se concentrer sur le déploiement du vaccin de Pfizer en Amérique du Nord cette semaine.

La FDAFood & Drug Administration des États-Unis doit aussi prendre une décision par rapport au vaccin de Moderna plus tard cette semaine , ajoute-t-il.

Réouverture de l’économie? Pas si vite!

Stephen Gordon, professeur du département d’économie de l’Université Laval, affirme que la frénésie des marchés boursiers ne reflète pas le portrait actuel de l’économie.

C'est raisonnable d'imaginer que les marchés financiers vont réagir à une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la fin. C'est le début de la fin. Stephen Gordon, professeur d’économie à l’Université Laval

Le problème, c'est que même si quelques milliers de personnes sont vaccinées, on ne pense pas rouvrir les restaurants, les bars, les magasins et tout. On est toujours loin de ça, malheureusement , affirme l’économiste.

L’immunité collective à la COVID-19 nécessitera à la fois un approvisionnement fiable et constant du nouveau vaccin, un déploiement efficace à l’échelle du pays et une volonté des Canadiens de le recevoir.

Ça va prendre des mois avant qu'on atteigne un niveau où la propagation du virus commence à ralentir – au point qu’on puisse imaginer un déconfinement sécuritaire , dit-il.

Pascal Verhnes, propriétaire du restaurant Le Baratin à Toronto. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Pascal Vernhes, propriétaire du restaurant Le Baratin, abonde dans le même sens. Je pense que [le vaccin] est une bonne chose pour tout le monde mais je pense que ça ne va pas changer, à court terme, notre situation , dit-il.

Son restaurant, situé dans le quartier portugais de Toronto, a commencé à vendre récemment des paniers de produits artisanaux et de bouteilles de vin pour emporter. Mais ces nouveaux revenus ne représentent qu’une fraction de ses ventes habituelles, lorsque le service à table est offert.

Ce n’est pas beaucoup. On fait à peu près 16 %, 17 % du chiffre d’affaires. Ça dépend des semaines. Pascal Vernhes, propriétaire du restaurant Le Baratin

Une préposée d'un foyer pour aînés de Toronto a été la première personne au Canada à recevoir le vaccin contre la COVID-19, le 14 décembre. Photo : Rogers/Radio-Canada

M. Vernhes affirme que le yo-yo de confinement et de déconfinement pèse lourd sur les petites entreprises, en grand besoin de liquidité.