COVID-19: le Manitoba verse une aide de 25,6 M $ aux établissements postsecondaires

Ces établissements jouent un rôle de premier plan en protégeant la population pendant que le Manitoba émerge de la pandémie , explique le ministre du Développement économique et de la Formation professionnelle, Ralph Eichler.

Selon un communiqué publié par la province lundi, l’objectif de ce financement est d’arrimer certains programmes aux nouveaux besoins du marché du travail. Le but est également d’élaborer du matériel et des outils en ligne de haute qualité ainsi que de répondre aux changements imprévus dans les inscriptions.

Au total, la province a approuvé 37 programmes qui ont fait l'objet de changement dans différentes institutions postsecondaires pour répondre aux besoins de la pandémie. Les changements touchent les domaines de la santé, des technologies, des médias et des films numériques, ainsi que celui des affaires

Le gouvernement a réparti les fonds entre les établissements en fonction de l’évaluation de leurs besoins.

Quelques exemples: Université du Manitoba : 14 475 900 $

Collège Red River : 4 605 000 $

Université de Winnipeg : 2 799 000 $

Université de Brandon : 1 149 300 $

Université de Saint-Boniface: 513 100 $ La province détaille la répartition des fonds pour les établissements postsecondaires sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement ).

Le versement de ces fonds survient 8 mois après que le gouvernement de Brian Pallister a demandé aux universités de la province de présenter des scénarios de réduction budgétaire de l’ordre de 10 à 30 % en pleine première vague de la pandémie.