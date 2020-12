L'humour au service d'une campagne de prévention contre la COVID-19

« Personne n'aime plus une fête à la maison que COVID » et « Personne n'aime plus un rassemblement en famille que COVID » : tels sont les deux messages coup de point d'une nouvelle campagne publicitaire de prévention contre la propagation du coronavirus, lancée par le gouvernement de l’Alberta.

Sur le site covidloves.ca  (Nouvelle fenêtre) , mis en ligne vendredi, on trouve deux vidéos ainsi que des informations sur les règles à suivre en matière de santé et les mythes entourant la COVID-19.

Les vidéos ciblent deux situations où les risques de contaminations sont élevés : les réunions de Noël en famille et les fêtes entre jeunes.

La nouveauté ne réside pas tant dans le contenu que dans la forme prise par la campagne. Elle se veut humoristique, arbore un design original et une typographie de bande dessinée.

Dans deux vidéo-clips de 30 secondes, la COVID-19 est humanisée sous forme d’un personnage comique à tête de virus surdimensionné arborant un sourire inquiétant.

Il devient tour à tour, un jeune qui se rend à une soirée bien arrosée, un amoureux qui embrasse sa copine ou « oncle Mike » qui débarque à une soirée de Noël avec une gélatine verte dans les mains, puis qui se sert du lait de poule avant de prendre un enfant sur ses genoux.

La médecin-hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, a déclaré que les publicités avaient été filmées en novembre selon des protocoles stricts. Les acteurs et l'équipe avaient tous procédé à un dépistage avant le tournage, étaient restés masqués hors caméra et avaient respecté la distanciation sociale entre le tournage des scènes.

Humour accrocheur ou déresponsabilisation

Selon la Dre Hinshaw, l'objectif de cette campagne est de trouver une façon de sensibiliser les 20 à 39 ans : La campagne utilise l'humour, car la situation est grave et nous avons besoin de tous les outils à notre disposition pour atteindre tous les Albertains.

Zain Velji, spécialiste en communication publique à Calgary, pense que le fait que le gouvernement utilise l’humour et la dérision est une bonne stratégie pour faire circuler l’information auprès d’un public plus jeune.

J'adore, je trouve ça génial, car on suppose souvent que le gouvernement doit seulement communiquer de manière extrêmement formelle. Zain Velji, spécialiste en communication publique

L'humanisation du virus, le fait qu'ils en aient fait une personne avec ce costume extrêmement effrayant et la tête qu'ils ont mise dessus, je pense que c'est l'élément le plus intéressant de la campagne , dit-il. Il ajoute que le design du site et les animations sont très séduisants et que cela va contribuer à faire circuler le message entre les gens.

Shima Robinson, 36 ans, une poète et habitante d’Edmonton qui fait partie de la population ciblée par la campagne déplore le ton humoristique.

Je trouve la campagne paternaliste et elle cible surtout les personnes de couleur, les jeunes et les personnes LGBTQlesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer + , dit-elle en mentionnant certaines images du site.

Elle déplore qu’on ne trouve pas sur le site de la campagne de critique des personnes anti-masques, ce qui est tout à fait irresponsable à son avis.

Le ton jovial [de la campagne] est très inapproprié compte tenu de la gravité de la pandémie. Shima Robinson, 36 ans, poète

Roxane Gabet, 27 ans, étudiante en anthropologie à l’Université d’Alberta, a ri en regardant les vidéos de la nouvelle campagne. Il lui semblait improbable qu’une telle initiative soit lancée par le gouvernement.

C’est le vieux qui essaye d’avoir l’air cool. Roxane Gabet, étudiante en anthropologie

Pour les personnes que cela vise, qui ne se sentent pas concernées par les régulations, qui ne voient pas trop [la COVID] comme un danger, je ne suis pas sûr que cela sera efficace , dit-elle. Elle trouve que le ton de la campagne se veut engageant, mais qu’il est en fait hyper culpabilisateur et ne pose pas les responsabilités au bon endroit.

Il y a tout un ensemble de politiques publiques qui n’ont pas été prises ou qui n’ont pas suivi les exigences sanitaires il y a des mois. Roxane Gabet, étudiante en anthropologie

Le gouvernement a engagé l’agence ZGM pour développer le concept et les visuels de cette campagne. Selon Services de santé Alberta, elle devrait coûter environ 2 millions de dollars.