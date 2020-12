Bilan 2020 : Labeaume s'inquiète et se questionne

Le maire de Québec s'est présenté détendu et calme à l'entrevue de fin d'année avec le chef d'antenne, Bruno Savard. Un contraste avec les derniers mois qui ont demandé beaucoup de souplesse, de créativité et de patience.

L'arrivée du vaccin pour combattre le coronavirus est une bonne nouvelle, selon Régis Labeaume, mais il s'inquiète pour certains commerçants qui pourraient tout perdre avant la fin de la pandémie.

Les affaires ont tourné au ralenti en décembre pour plusieurs d'entre eux. Les revenus ne seront pas suffisants pour affronter les mois les plus creux du début de l'année. Il va y avoir une langueur économique qui va s'installer et là, ils ne pourront pas le supporter , craint le maire.

Il souligne au passage la solidarité des gens de Québec à l'égard de leurs services de proximité. Il cite en exemple les rues commerciales de la Basse-Ville. Le samedi à 16h, les gens font la queue devant les restaurants. Les gens veulent que ça marche , observe-t-il.

Il estime qu'il est trop tôt pour faire le bilan de cette pandémie et ses effets sur la Ville. Il appuie cependant les mesures plus restrictives. Le premier ministre Legault a raison, il faut casser la vague.

Retard

S'il y a un dossier qui n'a pas cheminé comme prévu cette année, c'est bien celui du tramway. Mais le maire n'entretient pas de rancoeur. Les négociations se passent bien.

Il confirme que l'ouest du tracé fait consensus, mais il refuse de dire ce qu'il en est de l'autre extrémité, à Charlesbourg. D'un hochement de la tête, il reconnaît que cette portion fait partie des négociations.

Dans son bilan de l'année 2020, le maire de Québec reste optimiste même si le projet de tramway n'a pas encore reçu le feu vert du gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada

Il ne se formalise pas non plus des déclarations de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, qui répète sur toutes les tribunes que le projet de réseau structurant doit s'inscrire dans une vision plus globale. Je ne sais pas ce que l'on veut créer. On n'a jamais eu une cohésion aussi forte dans la région.

Le maire souligne qu'il a l'appui du maire de Lévis et des maires des villes en périphérie.

On est dans une espèce de bulle particulière à Québec à cause du troisième lien, à cause que ceux et celles qui ont été élus appuient le troisième lien, à cause qu'ils ont opposé les deux projets. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire est ferme sur l'issue des négociations : la prochaine entente va sceller le sort du tramway pour qu'il ne puisse plus être remis en question. Il faut que je close l'affaire bien comme il faut , laisse-t-il tomber.

Année électorale

Le maire n'est pas prêt à annoncer ses couleurs pour la prochaine élection.

La campagne électorale est démarrée chez Équipe Labeaume, mais il répète qu'il y a deux scénarios : avec ou sans lui. Je vais décanter cela pendant les fêtes. Il reste certaines questions auxquelles je dois répondre.

Il refuse de dire si l'avenir du tramway pèse dans la balance. Il avoue toutefois qu'il ne déteste pas de voir ceux qui rêvent de prendre sa place retenir leur souffle en attendant sa décision.

Je sais qu'il y en a qui trépigne actuellement. Il y en a qui se disent si le maire s'en va, ça me tente. Je n'ai jamais vécu cela vraiment. Je prends un plaisir malicieux à les voir trépigner. Je trouve ça quasiment cruel. Régis Labeaume, maire de Québec

Racisme

Même si le maire laisse planer le doute sur son retour, il se donne un nouveau mandat pour les prochaines années : combattre le racisme.

Je m'en veux parce que je suis en retard et j'aurais dû le faire avant , reconnaît-il. Il souhaite user de son pouvoir d'influence pour changer les choses.

La réalité de la Ville a déjà beaucoup changé, les jeunes générations sont déjà plus métissées et il est temps que le discours suive, selon lui.

Si on n'a pas appris de George Floyd et si on n'a pas appris de Joyce Echaquan, on n'apprendra jamais , croit-il.

Le premier geste posé sera avec les Premières Nations. Le maire doit présenter un plan d'action plus tard cette semaine.