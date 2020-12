Pour qui le vaccin contre la COVID-19 est-il contre-indiqué?

Ces données sont disponibles dans la monographie du vaccin de la compagnie américaine, explique le Dr Peter Lin, qui pratique à Toronto. Celle-ci indique à qui [le vaccin] est destiné et pour qui nous manquons de données afin de le recommander avec confiance, dit-il.

Le Dr Lin est directeur des initiatives de soins primaires du Groupe canadien de recherche cardiaque et directeur médical de LinCorp Medical Inc.

Dans la monographie, on explique que les études cliniques menées avant la mise en marché du vaccin ne comprenaient aucun sujet de moins de 16 ans. Il n’y a pas de données, donc [ces populations] ne doivent pas être vaccinées , explique simplement le Dr Lin.

Il n’y avait aucune femme enceinte dans les études cliniques, non plus, ce qui signifie que le vaccin est contre-indiqué pour elles. On ne sait pas non plus si ça pourrait avoir un impact sur le lait maternel , renchérit le docteur. Toutefois, rien ne porte à croire que la vaccin cause l'infertilité, selon plusieurs experts.

Certaines personnes qui ont fait, dans leur vie, des réactions allergiques à une injection, par exemple à la pénicilline, et qui doivent avoir une dose d’EpiPen en leur possession ne devraient pas tenter d’obtenir le vaccin de Pfizer.

Le Dr Lin précise qu’une allergie saisonnière ne compte pas, dans ce cas-ci. Nous ne parlons pas d’une allergie à la poussière. Il s’agit du type d’allergie qui [a suscité un] choc anaphylactique.

Le Dr Lin ajoute d’ailleurs qu’il y aura, inévitablement, des Canadiens qui auront des réactions allergiques au vaccin. Lorsqu’on aura vacciné des millions de Canadiens, nous allons découvrir de nouvelles personnes qui y sont allergiques et qui ne le savaient pas.

Dans la monographie publiée par la compagnie Pfizer, on trouve une contre-indication qui vise les gens qui prennent des anticoagulants ou qui ont avec une diathèse hémorragique.

Aussi, les personnes immunodéprimées doivent éviter le vaccin. Il s’agit ici de gens qui vivent avec une maladie qui attaque leur système immunitaire ou qui prennent des médicaments qui l’affaiblissent, explique le Dr Lin. Par exemple ceux qui prennent de la prednisone.

Les gens qui vivent avec le VIH devraient d’ailleurs attendre que de nouvelles études soient menées au sujet du vaccin de Pfizer-BioNTech ou qu’une autre compagnie lance son propre vaccin qui comprend des études liées au VIH, dit-il.

Les diabétiques en priorité

Le Dr Lin précise qu’il y a une différence entre les gens atteints de maladies auto-immunes et les personnes immunodéprimées.